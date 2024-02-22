Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам за изнасилование

Адвокаты Алвеса пытались добиться выхода Дани из тюрьмы под залог и соглашались на все: бразилец был готов сдать паспорт, отмечаться в суде каждый день и носить браслет с определением местоположения. Не помогло. Начался долгий судебный процесс.

На следующий день после ареста мексиканские «Пумас», за которых играл Алвес, расторгли контракт с бразильцем. Вскоре выставили и жирный счет.

Почти на две недели все затихло, а 19 января испанский телеканал Antena 3 сообщил, что Алвеса арестуют. Через сутки это действительно произошло. После допроса Дани доставили в суд и избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Суд посчитал риск того, что Алвес покинет Испанию, слишком большим. Позже выяснилось, что Дани правда планировал сбежать от наказания.

Уже 1 или 2 января Алвес покинул Барселону. В эти же дни полиция начала расследование и собрала улики: опросила потерпевшую и свидетелей, получила кадры с камер видеонаблюдения и заключение врачей. Оставалось только допросить Дани.

Вскоре Дани выступил с заявлением: „Я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей. Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, есть ли там кто-то. Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Нет, господи. Пытаются причинить вред мне, моим близким. Люди знают, кто я“.

В конце декабря 2022-го 23-летняя девушка обвинила Алвеса в том, что он изнасиловал ее в туалете ночного клуба Sutton ночью 30 декабря. Как писало издание ABC, предполагаемая жертва сообщила, что он домогался ее и засунул руку под нижнее белье.

Скандальная история одного из самых титулованных футболистов в истории закончена. Футболист находился под стражей с 20 января 2023 года, сообщает Sports.ru.

Также Дани обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и обязан 9 лет к ней не приближаться.

● сначала сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании;

Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

После этого он встал позади жертвы и начал говорить ей слова, которые она не понимала – возможно, потому что он говорил по-португальски. В этот момент Алвес якобы крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису. Это действие он повторил дважды, несмотря на сопротивление. Затем, указав на дверь, Алвес призвал ее следовать за ним и войти. Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, захотела уйти. Но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать. По словам девушки, Алвес сел на унитаз, задрал ее платье, попросил сказать, что она его «маленькая сучка», и заставил ее сесть на него сверху.

За тем столиком сидели двое мужчин и две женщины, которые ушли, когда появились три подруги. Одним из двух мужчин был Алвес, другим – друг футболиста. Алвес представился как «Дани, игрок в петанк». Однако мексиканцы узнали Алвеса и сообщили девушкам, кто он. По словам заявительницы, футболист хотел угостить их шампанским и сразу же начал флиртовать, приставал к ним и трогал.

Девушка отправилась на дискотеку около 2 часов ночи в сопровождении двух подруг. В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила девушек пройти с ними в вип-зону клуба, и те пошли. После нескольких минут общения с мексиканской компанией официант Sutton подошел к трем подругам и сказал им, что их хочет пригласить один клиент. Девушки отказали. Но клиент настоял на своем, и официант вернулся, отметив, что клиент – его друг. Девушки в итоге согласились и пошли к столику в вип-зоне.

Жена Алвеса также подтверждает, что футболист был очень пьян. Как считает газета Marca, показания Жоаны косвенно поддерживают стратегию защиты Алвеса. Юристы Дани хотят показать, что тот был сильно пьян в ту ночь. Согласно уголовному кодексу Испании, в данном случае это смягчающее обстоятельство.

Думаю, девушки знали, кто перед ними. Там были люди, которые фотографировались с ним, официант их спрашивал об этом. Дани пил больше всех в клубе. А у нее не было никаких следов на лице. Она была в порядке».

Мы заказали бутылку, танцевали, хорошо проводили время. Они танцевали вместе, как и все остальные. Она вошла в туалет вслед за Дани, а я остался с другими девушками, шутил с ними. Когда Дани вышел из туалета, подошел ко мне, продолжил танцевать. Там были я и двоюродная сестра, мы обменивались аккаунтами в соцсетях. Когда вышла истица, она подошла и поговорила со мной и двоюродной сестрой, а потом обе попрощались со мной. Мы с Дани ушли вместе, пошли к машине. Я был за рулем.

Уже этой зимой Бруно, близкий друг Алвеса, представил свою версию произошедшего: «Мы и еще несколько наших друзей проводили время вместе: ели, выпивали. Около часа ночи мы захотели выпить и решили пойти в Sutton. Из вип-зоны мне было видно, что место, где случилось предполагаемое изнасилование, – это туалет. Я туда не заходил.

Спустя несколько дней Кристобаль Мартелл, новый адвокат Алвеса, который раньше работал с Лионелем Месси, Карлесом Пуйолем и другими людьми из мира футбола, объяснил, что Дани менял показания, так как хотел скрыть измену от жены. Не вышло: сначала Жоана Санс, супруга Алвеса, публично поддержала мужа, но вскоре подала на развод. В последние месяцы Санс заявляет, что «это не тот Дани, которого она любила».

Через год оказалось, что все происходило вообще иначе: у него с заявительницей и правда был секс с проникновением. Но это был половой акт по обоюдному согласию, а не сексуальное насилие. Дани довольно неловко объяснял, почему представил так много разных версий: «Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал ее».

● потом объяснил, что это девушка накинулась на него, пока он собирался справить нужду, и сделала ему минет.

● затем заявил, что видел ее, но ничего не было;

● Роберт Массанет, директор клуба Sutton , где произошел инцидент, тоже дал показания: „Алвес был нашим постоянным клиентом. Работал с ним восемь лет, он начал посещать клуб гораздо раньше меня.

Она не хотела огласки, это далось нам очень тяжело. Я была в шоке. Сейчас ей очень плохо, она сильно похудела, она нервничает. Она сократила круг общения, потому что никому не доверяет. Она все время думает, что на нее будут смотреть, где угодно. Он схватил ее, бросил на пол и сказал ей: „Ты моя маленькая шлюшка“. Конечно, она получила психологическую помощь. Она не выходит из дома. Считает, что все смотрят на нее и фотографируют“.

● Еще одна свидетельница по делу – давняя подруга пострадавшей : „Я никогда не видела, чтобы она так плакала. Она сказала мне: „Он кончил внутрь, мне было очень больно“. Мы плакали втроем, я не знала, как реагировать в тот момент. Мы сказали, что она должна сообщить, и она ответила, что ей не поверят. Она хотела домой.

Мы втроем танцевали в общей части танцпола, а впереди находилась вип-зона. Два или три мексиканца подошли к нам и спросили, не хотим ли мы пойти туда с ними. Мы согласились. Пробыли там совсем недолго. Они настояли на том, чтобы мы прошли за столик, куда они хотели нас пригласить. Там стоял этот человек. Он вел себя отвратительно, положил руку мне на спину, пытался коснуться моих ягодиц. Я перешла на другую сторону стола, практически оставшись одна. Подруга сказала мне: „Он только что потрогал мою вагину“.

● Первой выступила двоюродная сестра пострадавшей: „Ужинали у меня дома, а затем отправились в район Тусет, в „Дуплекс“, который давал нам скидку на проход в „Саттон“ до двух часов. Мы немного пошутили со швейцаром, потому что слегка опоздали.

По ходу выступления прокурор отмечал, что показания Бруно отличаются от тех, что он давал изначально. Ранее друг Алвеса, например, говорил, что Дани пошел в туалет, потому что у него заболел живот. Бруно лишь ответил, что Дани вообще не сообщал ему причину.

Я был у двери и повернулся, потому что охранник разговаривал с несколькими девушками. Одна из них плакала, и мне сказали, что она якобы стала жертвой сексуального насилия. Мне стоило огромных усилий заставить ее рассказать, что именно произошло. Мы пригласили ее в закрытую комнату, чтобы выслушать в более тихом месте, без музыки.

Она была очень расстроена, ей хотелось домой. Она сказала нам, что стала жертвой сексуального насилия, а когда Алвес прошел мимо, сказала, что это был он. Она сказала, что ей не поверят, и объяснила, что пошла с ним добровольно, а потом захотела выйти.

Я был поражен. Это не было похоже на типичное „меня трогали за задницу“ или что-то в этом роде. Я спросил, было ли что-то более серьезное, и она сказала, что да. Я спросил было ли проникновение, и она сказала „да“.

● Полицейский по делу Алвеса тоже подтверждает версию истицы: „Ей было плохо, ее трясло, она плакала. Нам пришлось ее довольно долго успокаивать, потому что она не могла говорить. Потом она рассказала, что этот человек не давал ей покинуть то место, где она находилась, прикасался к ее половым органам изнутри.

Она сказала, что ей не нужны деньги, ей нужна справедливость. Мы дали ей советы насчет того, следует ли сообщать о фактах или нет“.

Еще важнее, что сотрудник полиции заявил: кадры с камер наблюдения клуба полностью подтверждают версию пострадавшей. Кроме того, многие сотрудники полиции, дававшие показания, вспоминали тяжелое эмоциональное состояние девушки при рассказе о случившемся.

Почему не высказывалась сама потерпевшая?

Боится.

О пострадавшей мы не знаем практически ничего – показания она дала в первые дни расследования. Даже суд над Алвесом проходит в закрытом режиме. Это просьба прокуратуры, которая хочет уберечь девушку от „излишнего внимания медиа“.