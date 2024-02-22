ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях: утвержден план защиты гражданского населения на ближайшие годы(22)
В четверг в Доме Стенбока состоялась традиционная пресс-конференция правительства, в которой участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья Рийна Сиккут, министр обороны Ханно Певкур и министр климата Кристен Михал.
Пресс-конференция началась с выступления Каи Каллас.
Она еще раз сообщила о том, что на днях Полиция безопасности предотвратила гибридную атаку против безопасности Эстонии, цель таких атак, по словам премьера, состоит еще и в том, чтобы снизить поддержку Украине.
Далее Каллас рассказала о своем участие в конференции по безопасности в Мюнхене. Отметила, что вчера был одобрен очередной (13-й) пакет санкций Евросоюза против России. По словам премьера, необходимо сразу же приступать к подготовке нового, 14-го пакета.
Каллас также рассказала о поездке в Гамбург и встрече с канцлером Германии.
На сегодняшнем заседании правительства был одобрен план защиты гражданского населения на ближайшие 4 года и 10-летнюю перспективу. „Это увеличение кризисной осведомленности, готовности людей. Утвердили инвестиции в эту сферу на ближайшие 4 года“.
„Еще одно важное решение - утверждение кандидатуры нового главы Сил обороны Эстонии“.
Обсуждалась энергетическая безопасность Эстонии, сообщила Каллас. Обсуждение этой темы будет продолжено сегодня во второй половине дня.
Слово взяла Рийна Сиккут. Она отметила важность защиты гражданского населения, особенно в свете войны в Украины. „Наши медицинские работники должны быть готовы спасать человеческие жизни, должны проводиться тренинги первой помощи“.
Далее выступил министр обороны Ханно Певкур. Он сообщил, что правительство сегодня одобрило кандидатуру полковника Андруса Мерило на пост командующего Силами обороны. Он заменит Мартина Херема с 1 июля. Министр отметил послужной список и квалификацию нового командующего.
„Все интриги, которые публикуются в СМИ касательно Сил обороны, неуместны“, - подчеркнул он.
Он отметил, что в Минобороны взят курс на освобождение от функций, не связанных непосредственно с обороной. Например, от деятельности, связанной с бухгалтерией, закупками и т.п.
Певкур рассказал о своей недавней поездке в Ида-Вирумаа и о тех проблемах, которые волнуют жителей региона.
Вопросы участникам пресс-конференции
Вопрос Delfi Кае Каллас по поводу ее решения не идти на прием к президенту по случаю Дня независимости. Будет ли она хотя бы слушать/смотреть речь президента?
Кая Каллас (раздраженно): „Я эту речь конечно прочитаю. Когда мы собираемся с друзьями и семьей, мне, например, нравится, чтобы телевизор не работал. Мы разговариваем, едим вкусную пищу. Другие свободны делать то, что они хотят.
Я не знала, что есть какие-то твердые правила, как надо отмечать День независимости, и эти правила действуют только, разумеется, в отношении меня“.
Вопрос премьер-министру касательно соблюдения введенных против России санкций. Журналист Äripäev привел в пример одну эстонскую фирму, которая импортирует из России древесину. Нужно ли в этом случае чего-то предпринимать?
„Все мы хотим, чтобы война закончилась. Она закончится тогда, когда мы все соберемся с силами. Это значит, что все должны соблюдать санкции“, - сказала Каллас и отметила, что здесь нужно обратиться и к совести предпринимателей.
„Если санкции нарушаются, то этим занимаются правоохранительные органы. Не правительство назначает наказания. Если речь идет о деятельности, которая не подпадает под санкции, то журналистика может сделать доброе дело, чтобы указать на это“.