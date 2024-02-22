ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях: утвержден план защиты гражданского населения на ближайшие годы

Пресс-конференция началась с выступления Каи Каллас.

Она еще раз сообщила о том, что на днях Полиция безопасности предотвратила гибридную атаку против безопасности Эстонии, целью таких атак, по словам премьера, ставится также снизить поддержку Украине.

Далее Каллас рассказала о своем участие в конференции по безопасности в Мюнхене. Отметила о том, что вчера был одобрен очередной пакет (13-й) санкций Евросоюза против России. По словам премьера, необходимо сразу же приступать к подготовке нового, 14-го пакета.

Каллас также рассказала о своей поездке в Гамбург и встрече с канцлером Германии.

На сегодняшнем заседании правительства был одобрен план защиты гражданского населения на ближайшие 4 года и 10-летнюю перспективу. „Это увеличение кризисной осведомленности, готовности людей. Утвердили инвестиции в эту сферу на ближайшие 4 года“.

„Еще одно важное решение - утверждение кандидатуры нового главы Сил обороны Эстонии“.

Обсуждалась энергетическая безопасность Эстонии, сообщила Каллас. Обсуждение этой темы будет продолжено сегодня во второй половины дня.

Слово взяла Рийна Сиккут. Она отметила важность защиты гражданского населения, особенно в свете войны в Украины. „Наши медицинские работники должны быть готовы спасать человеческие жизни, должны проводиться тренинги первой помощи“.

Далее выступил министр обороны Ханно Певкур. Он сообщил, что правительство сегодня одобрило кандидатуру полковника Андруса Мерило на пост командующего Силами обороны. Он заменит Мартина Херема с 1 июля. Министр отметил послужной список и квалификацию нового командующего.

„Все интриги, которые публикуются в СМИ касательно Сил обороны неуместны“, - подчеркнул он.

Он отметил, что в Минобороны взято направление на освобождение от функций не связанных непосредственно с обороной. Например, от деятельности, связанной с бухгалтерией, закупками и т.п.

Певкур рассказал о своей недавней поездке в Ида-Вирумаа и о тех проблемах, которые волнуют жителей региона.

Вопросы участникам пресс-конференции