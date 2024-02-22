ВИДЕО | Источники: ВСУ нанесли новый удар по скоплению российских войск на полигоне. Сообщается о десятках погибших

Как передал один из источников, руководство группировки „Днепр“ приехало с проверкой огневой подготовки подразделений. Сообщается о десятках погибших.

Подо-Калиновка расположена на расстоянии не более 27 км по прямой от Крынок — места ожесточенных боев на левом берегу Днепра в последние месяцы. Утверждается, что удар был нанесен ракетами, запущенными HIMARS.

Офицер в украинских спецслужбах на Херсонском направлении подтвердил Би-би-си факт поражения скопления российских войск в этом месте.

Российская сторона официально о произошедшем не сообщала, отмечает Би-би-си.

Ранее в среду стало известно об обстреле с помощью HIMARS полигона под Волновахой, в результате чего потери российских военных исчислялись десятками. Называлась цифра в 65 погибших, но губернатор Забайкальского края, откуда были призваны большинство военнослужащих на месте поражения, заявил, что она сильно преувеличена.

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