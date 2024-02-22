Переговоры о вступлении Украины в ЕС приостановлены до лета

Она указала, что не ожидает создания необходимой базы для переговоров до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. "Это займет некоторое время", - сказала она, добавив, что "возможно, ЕС будет готов к началу лета".

По информации фон дер Ляйен, которую цитирует агентство AFP, в настоящее время Еврокомиссия работает над "рамками по руководящим принципам" переговоров с Украиной, которые затем должны единогласно одобрить все 27 стран-членов Евросоюза.

ЕС решил начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

В середине декабря участники саммита Европейского Союза дали старт переговорам о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, но подчеркнули, что их успех таких переговоров тесно связан с успешным проведением реформ в этих странах. Кроме того, главы европейских государств и правительств ЕС решили предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС. Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду приветствовали решения Евросовета.

Ожидалось, что это решение может заблокировать Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан неоднократно и крайне категорично выступал против начала этих переговоров. Орбан заявлял, что Украине необходимы реформы, которые она, по его словам, по-прежнему не провела.

По сообщениям из кулуаров Евросоюза, решение было принято, когда Виктор Орбан отсутствовал в зале заседаний. Тем не менее, кворум Европейского совета был соблюден. Сам Орбан заявил в соцсети Facebook, что он воздержался от голосования, так как не хотел принимать участие в том, что он назвал "плохим решением".

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