Лига чемпионов: „Барселона“ сыграла вничью с „Наполи“, а „Порту“ на последней минуте вырвал победу у „Арсенала“

„Наполи“ – „Барселона“ 1:1

Голы: 0:1 – 60 Левандовски, 1:1 – 75 Осимхен

На 60-й минуте Роберт Левандовски вывел гостей вперед. Поляк получил пас от Педри, сместился ближе к центру и из-под защитников пробил низом точно в угол.

Итальянцев спас Виктор Осимхен, который в штрафной спиной получил пас, развернул защитника „Барселоны“ и за 15 минут до финального свистка сравнял счет.

„Порту“ – „Арсенал“ 1:0

Гол: 1:0 – 90+4 Галено

Казалось, что „Порту“ и „Арсенал“ сыграют в нулевую ничью, но на 90+4-й минуте матча Вандерсон Галено красивым ударом с угла штрафной отправил мяч в дальний угол.

Гости значительно больше владели мячом (62%), но голевых моментов у них было очень мало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.