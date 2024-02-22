Суд отменил назначенный полицей штраф бывшему декану Тартуского университета

Суд постановил прекратить производство о проступке в отношении Рауля Эаметса, так как у этого деяния отсутствуют признаки правонарушения.

Эаметса обвиняли в том что он 13 июня 2023 года, являясь деканом факультета социальных наук, заключил и подписал от имени Тартуского университета с ЦУ Pere Sihtkapital „Договор о сотрудничестве в проведении научных исследований“, будучи в то же самое время членом совета названного целевого учреждения.

Согласно обвинению, тем самым Эаметс нарушил запрет, согласно которому должностному лицу запрещены действия или принятие решения, когда это решение или действия принимаются в отношении самого должностного лица или связанного с ним лица.

По мнению суда, человека нельзя признать виновным, если он не понимает запрета на свое деяние или ошибка для него неизбежна. Суд нашел, что Эаметс пытался для себя выяснить, может ли он заключить и подписать договор о сотрудничестве от имени Тартуского университета, будучи членом совета ЦУ Pere Sihtkapital.

Он проконсультировался по данной теме с юристами, но не получил от них информации о том, что при подписании договора речь может идти о конфликте интересов. Суд убежден, что это были заслуживающие доверия и квалифицированные консультанты, и из их позиции Рауль Эаметс и исходил, подписывая договор.

Решение суда еще не вступило в силу, его можно обжаловать в Государственном суде в течение 30 дней.

После судебного заседания Эаметс сказал порталу Delfi, что, конечно, остался доволен решением суда. „Я всегда придерживался мнения, что справедливость вершит всё-таки суд, а не ректор университета или социальные сети“.

По словам Эаметса, примерно через месяц должна собраться комиссия по трудовым спорам, чтобы обсудить его увольнение с должности.