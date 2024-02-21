Скандал! Фигурист тратил деньги федерации на наркотики и девушек
Сильнейшая танцевальная пара Китая Ван Шиюэ / Ли Синьюй тренируется в Канаде. Они дважды представляли свою страну на Олимпийских играх, а в Пекине поднялись на 12-е место. Профиль партнера в социальных сетях взломали и выложили его переписки, информацию от очевидцев, о том, что фигурист делает в свободное время, пишет Sport24.
Была изменена биография профиля:
„Я Лю Синьюй. Признаюсь в сексуальной связи с несовершеннолетними, растрате бюджетных средств, подкупе судей, многочисленных связях и обмане аудитории“.
В постах много информации, в том числе от его соседа по квартире. Утверждается, что фигурист использовал деньги, которые давала ему федерация на проживание в Канаде, для развлечений в клубах и ресторанах. В том числе он пользовался приложениями для знакомств с девушками, водил их в рестораны на эти деньги.
С 2019 года по настоящее время Синьюй состоит в отношениях. Несмотря на это, он постоянно встречался с другими, спал, а после блокировал этих девушек. Также он сам отправлял и сохранял интимные фото своих партнерш с целью шантажа.
Самое важное, что среди этих девушек были несовершеннолетние, а одна получила психологическую травму после общения с Лю, из-за чего попыталась покончить с собой, ее спасли уже в больнице. Эта новость какое-то время была в китайской социальной сети Douban, но менеджмент достаточно быстро ее удалил.
Есть и более весомые обвинения, которые могут коснуться не только репутации спортсмена. В Китае очень строгое законодательство, что касается наркотиков и взяток. В обвинениях против Синьюя фигурирует, что он употреблял марихуану, которую добавляли в коктейли. Это происходило как раз в тех клубах, где отдыхал фигурист на средства, предоставленные федерацией.
Также есть информация, что полиция провинции Цзилинь брала взятки, чтобы покрывать преступления Лю. К этому обвинению добавлена информация, что команды Пекина и Цзилиня подкупали судей на 14 национальных зимних играх, что косвенно подтверждает наличие коррупции в федерации. Это очень серьезные обвинения, которые в Китае могут пойти как уголовные дела с реальным сроком заключения.
Почти сразу аккаунт Синьюя был удален, основное обсуждение идет в самой популярной китайской социальной сети Weibo. Сначала свое обращение опубликовала Ван Шиюэ: „Зарубежный аккаунт Лю Синьюя был злонамеренно вломан, размещенный контент не принадлежит самому Лю Синьюю. Об этом было сообщено в полицию“.
Спустя время от лица партнерши было опубликовано письмо самого Синьюя: „Всем привет. Я Лю Синьюй. Мой аккаунт взломали, были опубликованы ложные обвинения, я также не могу зайти на свой профиль в Weibo. Мы с Шиюэ сейчас готовимся к соревнованиям, завтра важный день. Эта ситуация злит. Я поставил в известность полицию и сейчас жду, что они займутся этим делом“.
Иностранные и китайские фанаты еще до этого взлома аккаунта знали, что этот фигурист замешан в сексуальных скандалах, но это никогда не выходило на такой серьезный уровень. Возможно, этот взлом поможет разобраться в ситуации, так как сейчас просто удалить посты не получится.
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