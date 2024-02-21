Скандал! Фигурист тратил деньги федерации на наркотики и девушек

Была изменена биография профиля:

„Я Лю Синьюй. Признаюсь в сексуальной связи с несовершеннолетними, растрате бюджетных средств, подкупе судей, многочисленных связях и обмане аудитории“.

В постах много информации, в том числе от его соседа по квартире. Утверждается, что фигурист использовал деньги, которые давала ему федерация на проживание в Канаде, для развлечений в клубах и ресторанах. В том числе он пользовался приложениями для знакомств с девушками, водил их в рестораны на эти деньги.

С 2019 года по настоящее время Синьюй состоит в отношениях. Несмотря на это, он постоянно встречался с другими, спал, а после блокировал этих девушек. Также он сам отправлял и сохранял интимные фото своих партнерш с целью шантажа.

Самое важное, что среди этих девушек были несовершеннолетние, а одна получила психологическую травму после общения с Лю, из-за чего попыталась покончить с собой, ее спасли уже в больнице. Эта новость какое-то время была в китайской социальной сети Douban, но менеджмент достаточно быстро ее удалил.

Есть и более весомые обвинения, которые могут коснуться не только репутации спортсмена. В Китае очень строгое законодательство, что касается наркотиков и взяток. В обвинениях против Синьюя фигурирует, что он употреблял марихуану, которую добавляли в коктейли. Это происходило как раз в тех клубах, где отдыхал фигурист на средства, предоставленные федерацией.

Также есть информация, что полиция провинции Цзилинь брала взятки, чтобы покрывать преступления Лю. К этому обвинению добавлена информация, что команды Пекина и Цзилиня подкупали судей на 14 национальных зимних играх, что косвенно подтверждает наличие коррупции в федерации. Это очень серьезные обвинения, которые в Китае могут пойти как уголовные дела с реальным сроком заключения.