Зеленый мегаполис никогда не будет готов, ведь он постоянно продолжает развиваться!
Какие действия, запланированные в программе „Зеленая столица Европы 2023“, продолжатся, чтобы помочь Таллинну стать еще более зеленым и экологичным городом? О ближайших проектах и о том, к какому будущему стремится столица, рассказывает директор по стратегии Таллинна Райдо Рооп.
Завершился насыщенный событиями год „Зеленой столицы Европы“. На вопрос, продолжатся ли проекты, начатые в 2023 году, директор по стратегии Таллинна Райдо Рооп отвечает утвердительно и приводит несколько примеров. „Многие проекты продолжаются – например, меняющий городское пространство „Зеленый след“. Идет анализ предложений Народного собрания Зеленой столицы, сформированного из горожан, и их интеграция в планы и деятельность города. В сотрудничестве с предприятиями реализуется также инновационный проект Test in Tallinn. Мы решили продолжить проекты Зеленой столицы, которые остались незавершенными, рассчитаны на долгосрочную перспективу и основой для которых служит стратегия развития Таллинна до 2035 года“.
Будущее общественного транспорта Таллинна
Из долгосрочных городских проектов планируется продолжить действия по внедрению экономики замкнутого цикла, создать ряд центров экономики замкнутого цикла и развивать сеть экологичного транспорта. Что касается последнего, то уже запланированы новые трамвайные линии по улице Лийвалайа и в Пельгуранд, модернизация сети автобусных линий, развитие троллейбусного движения, сети велодорожек и т. д. „Если говорить более конкретно об общественном транспорте и его будущем, то троллейбусы и трамваи Таллинна уже сейчас ездят на возобновляемой электроэнергии, почти 40 % автобусов используют биогаз, полученный из биоотходов, и мы надеемся существенно увеличить этот объем в ближайшие годы. Цель – к 2035 году сделать общественный транспорт углеродно-нейтральным“, – говорит Райдо Рооп. Одним из шагов в этом направлении является также создание в ближайшее время инфраструктуры для зарядки электротранспорта.
„Недавно принятая Программа городской мобильности Таллинна включает планирование и развитие в ближайшие годы удобных транспортных хабов. Такие хабы будут объединять разные виды транспорта (автобусный, троллейбусный и рельсовый), разные направления и по возможности остановку автобусов уездных линий. Они будут также максимально удобно интегрированы с другими услугами, такими как краткосрочная аренда автомобилей, микромобильность, услуги такси, посылочные автоматы и т. д. Будет и достаточно мест на велопарковке, чтобы туда можно было приехать на велосипеде. И на въездах в город по возможности будет действовать услуга „Паркуйся и езжай“ (Pargi ja reisi), так что вы сможете оставить свой автомобиль“, – рассказывает Райдо Рооп о будущем общественного транспорта в Таллинне. По его словам, первые хабы могут быть созданы в Юлемисте (терминал Rail Baltica) и Кристийне.
Тема и предложения Народного собрания, безусловно, стали толчком к созданию тематического планирования зеленых зон. В последние годы Таллинн работает над созданием двух новых охранных зон – Астангу и Какумяэ, и формирование первой из них мы хотим завершить к концу 2024 году.
Фокус на озеленение
Если говорить о самых заметных темах, то в 2024 году внимание Таллинна определенно будет направлено на улучшение озеленения. Город продолжает развивать зеленые зоны, в том числе создавать соединяющие их зеленые коридоры. „Надеемся, в 2024 году начнется создание долгожданной части Путукавяйла в Пыхья-Таллинне, этой весной там откроется первый в городе арендуемый сад Пельгуаед. Тема и предложения Народного собрания, безусловно, стали толчком к созданию тематического планирования зеленых зон. В последние годы Таллинн работает над созданием двух новых охранных зон – Астангу и Какумяэ, формирование первой из них мы хотим завершить к концу 2024 году“, – комментирует директор по стратегии.
Во имя более зеленого будущего инновации нужно внедрять повсюду. Например, в зданиях, принадлежащих Таллинну. „Мы постоянно устанавливаем новые солнечные парки на городских зданиях. В 2023 году организовали поставки 30 солнечных парков, и они будут готовы не позднее лета 2024 года. Сейчас мы устанавливаем солнечный парк на крыше Ледового холла Тондираба, для охлаждения которого требуется много электроэнергии. Теперь холл сможет производить ее сам“, – говорит Райдо Рооп. Он также добавляет, что несколько новых публичных объектов, таких как детские сады или центры экономики замкнутого цикла, строятся из дерева, по возможности с использованием древесных отходов. Так, из дерева выполнены фасадные элементы строящегося в Ласнамяэ центра экономики замкнутого цикла. „Цель Таллинна строить больше домов с деревянными конструкциями является экологичной, поскольку используются возобновляемые материалы. При этом становится более разнообразным городское пространство и обеспечиваются работой отечественные производители деревянных домов. Если суммировать все затраты, то строительство из деревянных элементов обойдется дешевле, чем традиционное из бетона и блоков. И в помещениях из материалов на основе древесины качество воздуха лучше“.
Вызывающие противоречивое отношение темы необходимо разъяснять
Одной из таких тем стала стрижка газонов. Поскольку изменить образ мышления сложно, не всем было понятно, почему летом важно давать траве расти. Так что тема о том, следует ли прекращать выкос газонов, имела как страстных сторонников, так и убежденных противников.
„Стрижка городских газонов, точнее отказ от нее, на самом деле является хорошим примером изменения образа мышления: в начале прошлой осени среди жителей Кесклинна был проведен опрос, и большинство местных жителей сказали, что косить траву не следует или же косить нужно значительно меньше, чем до сих пор. Можно сделать вывод, что так же думают и жители других районов. Поэтому специалисты города, Ботанического сада и парка Кадриорг к весне разрабатывают новую городскую концепцию покоса, чтобы найти баланс между ухоженностью зеленых зон и поддержанием природного разнообразия. Так мы сможем обеспечить здоровую и устойчивую среду обитания для людей и сохранить биологическое разнообразие города“.
Информационная работа и вовлечение, которые город планирует продолжать, играют важную роль в понимании более зеленого мира и города. „Экологическое образование для всех возрастов было важной частью программы Зеленой столицы“, – говорит Райдо Рооп и добавляет, что похожая разделившая людей надвое реакция была и на актуальную сейчас тему относительно того, что город хочет снизить максимально разрешенную скорость движения в центре Таллинна до 30 км/ч. „Важно объяснять людям, почему город принимает такие решения: их цель – улучшить нашу общую среду обитания“, – приводит директор по стратегии еще один пример.
Таллиннские троллейбусы и трамваи уже сейчас ездят на возобновляемой электроэнергии, почти 40% автобусов используют биогаз, полученный из биоотходов, и мы надеемся существенно увеличить этот объем в ближайшие годы.
Вовлечение людей на всех уровнях должно продолжаться
Никто не может решить экологические проблемы в одиночку, и нам всем необходимо думать о том, какую среду обитания мы передадим будущим поколениям. Именно поэтому в год Зеленой столицы Европы многие проекты обсуждались совместно с жителями Таллинна, а также с действующими здесь предприятиями и другими организациями. „Цель по-прежнему состоит в том, чтобы сделать наш город более экологически устойчивым и инклюзивным, а всего системы – более обучаемыми“, – говорит Рооп.
Были разработаны и реализованы несколько крупных инклюзивных проектов: Народное собрание Зеленой столицы, кампания по спасению Балтийского моря Save Our Sea, программа толок по сохранению биоразнообразия, программа поддержки Loome koos и т. д. „Люди принимали участие в наших кампаниях, например опробовали „Зеленый компас“ – пообещали себе сделать свое поведение более экологичным“. Какой была обратная связь? „По разным отзывам можно сказать, что люди, принявшие участие в проектах, действительно почувствовали удовлетворение и гордость от сотрудничества с городом. Скажем, уже упоминавшееся Народное собрание, для участия в нем было разослано приглашение 30 000 человек из разных частей города и с разным социально-экономическим положением. Из них в итоге было сформировано Народное собрание в составе 50 человек, которые в конце года представили городу 39 предложений как сделать Таллинн еще более зеленым. Отзывы горожан, участвовавших в процессе, были очень положительными, и мы получили как новые предложения, так и подтверждение того, что некоторые из решений, что уже были в работе, – это именно то, чего ждут от нас горожане“.
По распоряжению городской администрации руководители городских департаментов сформировали руководящую группу. Ее задача – анализировать предложения, подготовленные рабочей группой, и определять, какие меры следует принять, в какие сроки и каким образом реализовать предложения. „Руководящая группа будет собираться и отчитываться об организации реализации предложений Народного собрания один раз в квартал до конца 2024 года“, – говорит Райдо Рооп. Кроме того, открылся центр вовлечения Avalinn. Его деятельность направлена на то, чтобы поддержать участие жителей города в проектировании городского пространства.
Райдо Рооп выделяет также некоторые основные моменты в том, что касается работы с предпринимателями. Например, международную неделю зеленых технологий, в рамках которой прошло 5 больших мероприятий – в том числе зеленая ярмарка NEXPO Тallinn, конференция умных городов Smart Cities Convention, форум высочайшего уровня Cleantech Forum Europe, и на которой встретились топ-менеджеры, генеральные директора, инвесторы и представители правительственных учреждений со всего мира. „В ноябре Таллинн на неделю стал местом встречи зеленых инноваций и технологий, где собрались участники из 64 стран и официальные делегации 19 городов. В частности, в NEXPO приняли участие 50 экспонентов зеленых технологий, и их отзывы были очень положительными – это было долгожданное мероприятие подобной направленности, объединившее технологические компании, города и инвесторов“.
В городе осуществляются также исследовательские проекты. „В контексте Зеленой столицы я выделил бы проект 3D-модели GreenTwins, в котором задействованы эксперты Таллинна и Хельсинки, а также ученые университетов TalTech и Aalto, в результате созданы алгоритмические, то есть меняющиеся во времени модели деревьев и кустарников: если вы хотите увидеть, скажем, как будет выглядеть зона планирования через 20 лет осенью, мы можем показать максимально реалистичное изображение ее озеленения. Эта модель позволяет нам, например, в процессе проектирования увидеть, могут ли деревья начать затенять важные объекты, например светофоры“, – поясняет Райдо Рооп.
Подводя итог: зеленые мероприятия продолжаются, экологическое мышление усиливается, и от этого выигрывают все!
Отвечая на вопрос ради чего ведется эта работа, Райдо Рооп говорит, что цель города при планировании и реализации всех мероприятий, связанных с зеленым мышлением, проста. „Каждый горожанин должен понимать, что его среда обитания улучшается, становится более ориентированной на людей, более комфортной. Сегодня мы на пути к созданию города, описанного в стратегии развития „Таллинн 2035“ – зеленого мегаполиса, в котором живут умные, экологически осознанные и требовательные к соблюдению эко-норм люди. Благодаря участию горожан в улучшении городской среды мы можем гарантировать, что Таллинн и после 2023 года останется Зеленой столицей“.
Нельзя не упомянуть, что у Таллинна есть несколько экологических пособий. Например, субсидия на покупку велосипеда, чтобы способствовать получению прав велосипедиста детьми в возрасте 10–15 лет, повышению осведомленности детей о безопасном движении и развитию навыков безопасного вождения. Квартирное товарищество может подать заявку на получение пособия на строительство велодома рядом с многоквартирным домом, а также на получение пособия „Дворы в порядок“ или „Зеленый двор“ для озеленения и благоустройства двора. Мера поддержки „Фасады в порядок“ предназначена для повышения энергоэффективности и улучшения внешнего вида многоквартирного дома. В сфере экологии поддержка распространяется также на некоммерческую деятельность MTÜ.
Таким образом, зеленые мероприятия в Таллинне никуда не исчезнут, экологическое мышление продолжает развиваться, и в итоге от этого выигрывают все – и жители, и гости города!
Дополнительная информация: tallinn.ee/ru, greentallinn.eu/ru