Полиция просит помощи в поисках молодой женщины. Есть особые приметы!

С тех пор контакта с женщиной не было, домой в деревню Каансоо в волости Пыхья-Пярнумаа она тоже не возвращалась.

Полиция пообщалась с близкими пропавшей и больницами и проверила ее возможное местонахождение, но пока безрезультатно. У полиции есть основания полагать, что в связи с состоянием здоровья женщине может угрожать опасность.

Кайре среднего телосложения, ее рост 168 сантиметров, волосы длинные темные. В последний раз женщину видели одетой в вишнево-красную куртку, черные леггинсы и черные сапоги. У женщины имеется пирсинг брови и переносицы, на шее и руках - шрамы.

Полиция просит всех, кто видел Кайре или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или 529 7002.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.