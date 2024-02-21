Обвиняемый в сексуальном насилии футболист требует €1,2 млн евро компенсации за моральный ущерб
Футболист сборной Японии и французского „Реймса“ Дзюня Ито, обвиняемый двумя женщинами в сексуальном насилии, подал против них встречный иск и требует 200 миллионов иен (1,2 миллиона евро) в качестве компенсации, сообщил его адвокат.
Футболист осуждает и отметает „ложные обвинения“, которые серьезно отразились на его имидже, пишет Sportbox.
Ранее СМИ сообщили, что Ито в июне прошлого года после игры за сборную Японии с командой Перу в одном из отелей Осаки вступил в сексуальную связь с женщинами, которые были пьяны. Футболист опроверг обвинения и подал заявление о ложном доносе.
Японская полиция 1 февраля начала расследования этого дела. Поле этого Ито досрочно покинул лагерь национальной команды на Кубке Азии.
Ито в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за «Реймс» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.
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