Обвиняемый в сексуальном насилии футболист требует €1,2 млн евро компенсации за моральный ущерб

Футболист осуждает и отметает „ложные обвинения“, которые серьезно отразились на его имидже, пишет Sportbox.

Ранее СМИ сообщили, что Ито в июне прошлого года после игры за сборную Японии с командой Перу в одном из отелей Осаки вступил в сексуальную связь с женщинами, которые были пьяны. Футболист опроверг обвинения и подал заявление о ложном доносе.

Японская полиция 1 февраля начала расследования этого дела. Поле этого Ито досрочно покинул лагерь национальной команды на Кубке Азии.

Ито в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за «Реймс» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

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