МОК и WADA оценили идею проведения „Олимпиады на стероидах“

Там выступили против проведения соревнований. „На данном мероприятии не будут соблюдаться принципы честной игры и не будет демонстрироваться спортивное мастерство. Более того, эти Игры потенциально опасны для здоровья участников“, — говорится в заявлении организаций.

В МОК и WADA также призвали авторов идеи поддержать олимпийское движение. „Нам нужно создавать равные условия для всех спортсменов во всем мире с использованием улучшенных технологий“, — отмечается в заявлении.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести „Олимпиаду на стероидах“. На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

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