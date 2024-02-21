Лига чемпионов: „Интер“ дожал „Атлетико“, а „Боруссия“ сыграла с ПСВ вничью

ПСВ – „Боруссия“ Дортмунд 1:1

Голы: 0:1 – 24 Мален, 1:1 – 56, пенальти де Йонг

В Эйндховене „Боруссия“ повела в счете на 24-й минуте, когда голом отметился бывший игрок ПСВ Дониэлл Мален. На 56-й минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Люк де Йонг.

„Интер“ – „Атлетико“ 1:0

Гол: 1:0 – 79 Арнаутович.

Миланский „Интер“ доминировал в домашнем матче с мадридским „Атлетико“ и добился заслуженной победы благодаря голу Марко Арнаутовича на 79-й минуте.

Арнаутович, вышедший на замену в начале второго тайма, имел до этого пару хороших шансов, но запорол две роскошные возможности. Австриец вышел на поле после того, как нападающий „Интера“ Маркус Тюрам был вынужден покинуть поле из-за полученной травмы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.