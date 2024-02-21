Лига чемпионов: „Интер“ дожал „Атлетико“, а „Боруссия“ сыграла с ПСВ вничью
Во вторник состоялись очередные два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. „Боруссия“ Дортмунд сыграла вничью с ПСВ (1:1) на выезде, а миланский „Интер“ обыграл мадридский „Атлетико“ со счетом 1:0.
ПСВ – „Боруссия“ Дортмунд 1:1
Голы: 0:1 – 24 Мален, 1:1 – 56, пенальти де Йонг
В Эйндховене „Боруссия“ повела в счете на 24-й минуте, когда голом отметился бывший игрок ПСВ Дониэлл Мален. На 56-й минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Люк де Йонг.
„Интер“ – „Атлетико“ 1:0
Гол: 1:0 – 79 Арнаутович.
Миланский „Интер“ доминировал в домашнем матче с мадридским „Атлетико“ и добился заслуженной победы благодаря голу Марко Арнаутовича на 79-й минуте.
Арнаутович, вышедший на замену в начале второго тайма, имел до этого пару хороших шансов, но запорол две роскошные возможности. Австриец вышел на поле после того, как нападающий „Интера“ Маркус Тюрам был вынужден покинуть поле из-за полученной травмы.
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