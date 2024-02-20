США примут „крупный пакет санкций“ против России в связи со смертью Навального

«Какую бы историю российское правительство ни решило рассказать миру, ясно, что президент Путин и его правительство несут ответственность за смерть Навального», — сказал Кирби. Он добавил, что США требуют от России «полной прозрачности» в том, что касается обстоятельств смерти Навального.

Ограничения, по его словам, должны «привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с Навальным» и за ее действия в ходе войны в Украине. Кирби добавил, что новые санкции будут основываться на продолжающихся усилиях по «удушению» экономики России, а также включат несколько конкретных ограничений, связанных со смертью Навального, но подробностей не привел.

18 февраля дочь убитого в 2015 году политика Бориса Немцова Жанна Немцова напомнила о словах президента США Джо Байдена, обещавшего в 2021 году «серьезные последствия» в случае смерти Навального в тюрьме, и призвала усилить поддержку Украины.

Сам Байден в ответ на вопрос журналистов, заданный уже после смерти Навального, сказал, что предупреждение было сделано три года назад, и с тех пор Россия столкнулась с «чертовски большим количеством последствий», пишет „Медуза“. «Мы думаем, что еще можно было бы сделать», — добавил Байден.

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