Поиски матери погибшего младенца: полиция стучится в дверь некоторых жителей и делает неожиданное предложение

Порталу Delfi рассказали по меньшей мере об одном случае, когда полицейские пришли к одной женщине, вежливо поговорили о ее прошлом и попросили взять у нее образец для теста ДНК. Для подтверждения или исключения того, что именно эта женщина является матерью ребенка.



Начальник Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин говорит, что такая практика применяется. В случаях, когда есть более конкретные зацепки и информация о лицах, которые могут быть непосредственно связаны с происшествием. То есть, речь идет не об исключительно женщинах, а и о мужчинах, в отношении которых нужно проверить информацию о причастности.