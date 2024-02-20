ЧП и криминал
20.02.2024, 21:02

Поиски матери погибшего младенца: полиция стучится в дверь некоторых жителей и делает неожиданное предложение

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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Более двух недель назад прошло с того дня, как в Ляэнемаа было найдено безжизненное тело новорожденного младенца. О его матери до сих пор ничего не известно. Полиция заверяет, что проверяются все сигналы. Но твердой зацепки пока нет.

Порталу Delfi рассказали по меньшей мере об одном случае, когда полицейские пришли к одной женщине, вежливо поговорили о ее прошлом и попросили взять у нее образец для теста ДНК. Для подтверждения или исключения того, что именно эта женщина является матерью ребенка.

Начальник Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин говорит, что такая практика применяется. В случаях, когда есть более конкретные зацепки и информация о лицах, которые могут быть непосредственно связаны с происшествием. То есть, речь идет не об исключительно женщинах, а и о мужчинах, в отношении которых нужно проверить информацию о причастности.

У полиции, помимо ДНК ребенка, есть и второй образец ДНК, взятый с его тела. «Не исключено, что у нас есть образец ДНК, который может, вероятно, принадлежать матери ребенка», - сообщил Таратухин. Однако за этим образцом нет ни имени, ни лица: в официальной базе данных этот профиль не числится.

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