ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (727-й день) | Британская разведка: российской армии не хватает боеспособности, чтобы воспользоваться захватом Авдеевки

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Кирби, этот пакет санкций призван „привлечь Россию к ответственности за произошедшее с Алексеем Навальным“ и два года войны в Украине. Других подробностей он не привел.

Накануне второй годовщины вторжения российских войск в Украину Белый дом введет против России крупный пакет санкций, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Джона Кирби.

США объявили, что введут дополнительные санкции против России в связи со смертью Навального и продолжением войны в Украине

Подразделениями ракетных войск нанесли удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, а также десяти артиллерийским средствам противника.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава ВС РФ и пяти зенитно-ракетным комплексам противника.

На херсонском направлении украинские военные отбили одну атаку российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

На запорожском направлении украинские военные отбили две атаки в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На марьинском направлении ВСУ отбили 17 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На авдеевском направлении украинские военные отразили десять атак в районах Степного, Ласточкино, Северного и Невельского Донецкой области.

На бахмутском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Ивановского Донецкой области.

На лиманском направлении украинские военные отразили три атаки в районах Белогоровка Луганской области, а также Тернов и Выемки Донецкой области.

На купянском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Синьковки Харьковской области.

Российские войска нанесли один ракетный и 99 авиационных ударов, а также совершили 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

В Украину из России и оккупированных территорий вернулись 11 детей. Некоторым из них российские власти успели найти опекунов

Кроме того, эксперты обратили внимание, что компоненты, обнаруженные в ракете, были изготовлены в период с 2021 по 2023 год. Из этого CAR делает вывод, что Северная Корея разработала надежную сеть закупок, способную незаметно обходить санкции, под которыми страна находится почти двадцать лет.

Согласно отчету организации, в обломках ракеты эксперты обнаружили 290 электронных компонентов, изготовленных не в КНДР. В частности, 75% компонентов были изготовлены американскими компаниям, еще 16% — европейскими. Остальные детали были произведены в Сингапуре, Китае, Японии и на Тайване.

Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) обнаружили в северокорейской ракете, которой российские военные ударили по Харькову в январе 2024 года, сотни компонентов, изготовленных европейскими и американскими компаниям.

Эксперты обнаружили сотни иностранных комплектующих в северокорейской ракете, которой российские военные ударили по Харькову

Провоенный телеграм-канал „Рыбарь“ накануне писал, что в Крынках продолжаются бои, а украинские силы „упорно держатся за плацдарм“. О боях в Крынках в предыдущие дни также сообщали российские „военкоры“ в своих телеграм-каналах, но информации о захвате села у них не было.

В Генштабе ВСУ заявление Шойгу о захвате Крынок не комментировали. В утренней сводке Генштаба Крынки не упоминаются.

„Я бы не хотел, чтобы у коллег сложилось впечатление, что Крынки это маленький населенный пункт, в котором ничего особенного не происходило“, — добавил Шойгу. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову Шойгу заявил, что захват Крынок „ставит точку в украинском контрнаступлении“

По словам Путина, командующий группировкой „Днепр“ Михаил Теплинский доложил ему, что в Крынках остаются несколько человек, которые прячутся „то ли в лесах, то ли в вырытых норах“. Шойгу ответил, что подтверждает доклад. „Это действительно так, Крынки зачищены“, — сказал министр обороны.

В Украину вернулись 11 детей из России и оккупированных украинских территорий, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Офис генпрокурора Украины: на Майдане в 2014 году не было российских силовиков и снайперов

Во время Майдана в 2014 году все преступления против протестующих совершали украинские силовики по приказу властей, действовавших под влиянием России, пишет „Интерфакс-Украина“ со ссылкой на заявление главы департамента по делам Майдана в Офисе генпрокурора Украины Алексея Донского.

„Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители“, — заявил Донской на брифинге.

Евросоюз выделил 83 миллиона евро на гуманитарную помощь для людей, пострадавших от войны

Евросоюз выделил 83 миллиона евро на гуманитарные проекты в Украине и Молдове. В пресс-релизе Еврокомиссии уточняется, что 75 из 83 миллионов евро пойдут на проекты в Украине.

„Целенаправленные атаки России на ключевую энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, такую как больницы, школы и линии электропередачи, серьезно затрудняют доступ людей к основным услугам. С каждым новым обстрелом все больше украинцев остаются без крыши над головой“, — говорится в заявлении.

Главное из брифинга Минобороны России

Подразделения Южной группировки ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении;

ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении, отразили 4 контратаки ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих;

ПВО РФ сбила самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области;

ВС РФ за сутки отбили 4 атаки на купянском направлении, ВСУ потеряли до 45 военных и 7 единиц техники;

ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении 3 танка, в том числе Leopard, 3 американских БТР и более 395 военных;