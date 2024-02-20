ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (727-й день) | Британская разведка: российской армии не хватает боеспособности, чтобы воспользоваться захватом Авдеевки
Подводим итоги очередного дня войны.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
Российские войска нанесли один ракетный и 99 авиационных ударов, а также совершили 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
За сутки произошло 50 боевых столкновения.
На купянском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Синьковки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские военные отразили три атаки в районах Белогоровка Луганской области, а также Тернов и Выемки Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Ивановского Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отразили десять атак в районах Степного, Ласточкино, Северного и Невельского Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ отбили 17 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На запорожском направлении украинские военные отбили две атаки в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
На херсонском направлении украинские военные отбили одну атаку российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава ВС РФ и пяти зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесли удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, а также десяти артиллерийским средствам противника.
США объявили, что введут дополнительные санкции против России в связи со смертью Навального и продолжением войны в Украине
Накануне второй годовщины вторжения российских войск в Украину Белый дом введет против России крупный пакет санкций, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Джона Кирби.
По словам Кирби, этот пакет санкций призван „привлечь Россию к ответственности за произошедшее с Алексеем Навальным“ и два года войны в Украине. Других подробностей он не привел.
Шойгу доложил Путину о „зачистке“ села Крынки, которое „ставит точку в украинском контрнаступлении“
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Путина, командующий группировкой „Днепр“ Михаил Теплинский доложил ему, что в Крынках остаются несколько человек, которые прячутся „то ли в лесах, то ли в вырытых норах“. Шойгу ответил, что подтверждает доклад. „Это действительно так, Крынки зачищены“, — сказал министр обороны.
„Я бы не хотел, чтобы у коллег сложилось впечатление, что Крынки это маленький населенный пункт, в котором ничего особенного не происходило“, — добавил Шойгу. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову Шойгу заявил, что захват Крынок „ставит точку в украинском контрнаступлении“
В Генштабе ВСУ заявление Шойгу о захвате Крынок не комментировали. В утренней сводке Генштаба Крынки не упоминаются.
Провоенный телеграм-канал „Рыбарь“ накануне писал, что в Крынках продолжаются бои, а украинские силы „упорно держатся за плацдарм“. О боях в Крынках в предыдущие дни также сообщали российские „военкоры“ в своих телеграм-каналах, но информации о захвате села у них не было.
Эксперты обнаружили сотни иностранных комплектующих в северокорейской ракете, которой российские военные ударили по Харькову
Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) обнаружили в северокорейской ракете, которой российские военные ударили по Харькову в январе 2024 года, сотни компонентов, изготовленных европейскими и американскими компаниям.
Согласно отчету организации, в обломках ракеты эксперты обнаружили 290 электронных компонентов, изготовленных не в КНДР. В частности, 75% компонентов были изготовлены американскими компаниям, еще 16% — европейскими. Остальные детали были произведены в Сингапуре, Китае, Японии и на Тайване.
Кроме того, эксперты обратили внимание, что компоненты, обнаруженные в ракете, были изготовлены в период с 2021 по 2023 год. Из этого CAR делает вывод, что Северная Корея разработала надежную сеть закупок, способную незаметно обходить санкции, под которыми страна находится почти двадцать лет.
В Украину из России и оккупированных территорий вернулись 11 детей. Некоторым из них российские власти успели найти опекунов
В Украину вернулись 11 детей из России и оккупированных украинских территорий, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Офис генпрокурора Украины: на Майдане в 2014 году не было российских силовиков и снайперов
Во время Майдана в 2014 году все преступления против протестующих совершали украинские силовики по приказу властей, действовавших под влиянием России, пишет „Интерфакс-Украина“ со ссылкой на заявление главы департамента по делам Майдана в Офисе генпрокурора Украины Алексея Донского.
„Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители“, — заявил Донской на брифинге.
Евросоюз выделил 83 миллиона евро на гуманитарную помощь для людей, пострадавших от войны
Евросоюз выделил 83 миллиона евро на гуманитарные проекты в Украине и Молдове. В пресс-релизе Еврокомиссии уточняется, что 75 из 83 миллионов евро пойдут на проекты в Украине.
„Целенаправленные атаки России на ключевую энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, такую как больницы, школы и линии электропередачи, серьезно затрудняют доступ людей к основным услугам. С каждым новым обстрелом все больше украинцев остаются без крыши над головой“, — говорится в заявлении.
Главное из брифинга Минобороны России
Подразделения Южной группировки ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении;
ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении, отразили 4 контратаки ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих;
ПВО РФ сбила самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области;
ВС РФ за сутки отбили 4 атаки на купянском направлении, ВСУ потеряли до 45 военных и 7 единиц техники;
ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении 3 танка, в том числе Leopard, 3 американских БТР и более 395 военных;
ПВО РФ за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании;
ВСУ потеряли за сутки на херсонском направлении до 120 военных, систему М777 и САУ М109 Paladin;
ВС РФ за сутки уничтожили станцию РЛС „Буковель-AD“ и противотанковую пушку МТ-12 „Рапира“ ВСУ на южнодонецком направлении;
ВС РФ на купянском направлении уничтожили немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 и американскую пушку M119;
Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 190 военных, танк и 4 автомобиля;
Авиация, БЛА, ракетчики и артиллеристы РФ за сутки поразили живую силу ВСУ в 117 районах.
„Череп Путина“ вновь появился напротив посольства РФ в Риге
Об этом сообщил телеграм-канал „Волна/Латвия“.
Плакат „Череп Путина“, созданный художником Кришсом Салманисом, был вывешен в начале марта 2022 года на здании музея истории медицины, находящемся через дорогу от посольства РФ. С тех пор он стал одним из наиболее известных символов поддержки Украины со стороны жителей Латвии.
Пять человек погибли при попадании беспилотника в частный дом в Сумской области
Как уточнили в военной администрации региона, утром 20 февраля в дом в Новослободской общине Конотопского района попал российский беспилотник типа „Ланцет“. Ранее сообщалось, что территория общины попала под обстрел.
В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также две их дальние родственницы.
Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 682 миллиона долларов
Как сообщает SVT, об этом на специальной пресс-конференции объявило правительство страны. Так, Швеция направит Украине десантные катера класса CB90, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оборудование, гранатометы, ручные гранаты и медицинский транспорт.
Пакет помощи также включает средства, которые позволят Украине заказать новые шведские боевые машины пехоты CV 90.
Как отмечает SVT, это 15-й и самый большой пакет помощи, который Швеция выделила с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Британская разведка: российской армии не хватает боеспособности, чтобы воспользоваться захватом Авдеевки
После захвата Авдеевки российским силам понадобится время на переоснащение, но в последующие недели они будут пытаться продолжать в наступление, говорится в отчете разведки в аккаунте Минобороны Британии.
“За последнюю неделю российские силы взяли под контроль Авдеевку и коксохимический завод к северу от города, тяжелые бои за которые шли с октября 2023 года, а находились в районе линии фронта — с 2014 года“, — говорится в публикации.Украинские силы отошли на оборонительные позиции к западу от Авдеевки.
“Вероятно, российским силам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, и им нужно определенное время на отдых и переоснащение.В последующие недели Россия, вероятно, будет пытаться постепенно расширить контроль над территориями за пределами Авдеевки“, — считают представители разведки.
В Петропавловке Харьковской области беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего погибли два человека, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, дрон попал по автомобилю в районе 16:50 (17:50 мск). В результате произошедшего ранения также получила местная жительница, ее госпитализировали. В каком она состоянии, Синегубов не уточнил.
В Петропавловке Харьковской области беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего погибли два человека, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
По его словам, дрон попал по автомобилю в районе 16:50 (17:50 мск). В результате произошедшего ранения также получила местная жительница, ее госпитализировали. В каком она состоянии, Синегубов не уточнил.
Протестующие польские фермеры снова высыпали украинское зерно
Польские фермеры, во вторник заблокировавшие около 100 дорог, ведущих к границе с Украиной, взломали два украинских грузовых вагона на границе и рассыпали зерно на рельсы, сообщила местная полиция.
Акции протеста польских фермеров и дальнобойщиков продолжаются с осени прошлого года. Они недовольны увеличением налогов и урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.
Инцидент произошел вблизи пункта пропуска „Медыка — Шегини“ в ходе очередной масштабной забастовки. „Группа фермеров вышла на рельсы, идущие вдоль заблокированной дороги... На рельсах было обнаружено небольшое количество зерна“, — сказала агентству AFP представительница полиции в Медыке.
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