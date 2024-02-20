Военный дневник
20.02.2024, 21:53

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (727-й день) | Британская разведка: российской армии не хватает боеспособности, чтобы воспользоваться захватом Авдеевки

 
Последствия российской атаки в Сумской области
Последствия российской атаки в Сумской области
ФОТО: t.me/Sumy_news_ODA

Подводим итоги очередного дня войны.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

  • Российские войска нанесли один ракетный и 99 авиационных ударов, а также совершили 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

  • За сутки произошло 50 боевых столкновения.

  • На купянском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Синьковки Харьковской области.

  • На лиманском направлении украинские военные отразили три атаки в районах Белогоровка Луганской области, а также Тернов и Выемки Донецкой области.

  • На бахмутском направлении ВСУ отбили две атаки в районе Ивановского Донецкой области.

  • На авдеевском направлении украинские военные отразили десять атак в районах Степного, Ласточкино, Северного и Невельского Донецкой области.

  • На марьинском направлении ВСУ отбили 17 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

  • На запорожском направлении украинские военные отбили две атаки в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

  • На херсонском направлении украинские военные отбили одну атаку российских войск на плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра.

  • За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения личного состава ВС РФ и пяти зенитно-ракетным комплексам противника.

  • Подразделениями ракетных войск нанесли удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ, а также десяти артиллерийским средствам противника.

США объявили, что введут дополнительные санкции против России в связи со смертью Навального и продолжением войны в Украине

Накануне второй годовщины вторжения российских войск в Украину Белый дом введет против России крупный пакет санкций, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Джона Кирби.

По словам Кирби, этот пакет санкций призван „привлечь Россию к ответственности за произошедшее с Алексеем Навальным“ и два года войны в Украине. Других подробностей он не привел.

Шойгу доложил Путину о „зачистке“ села Крынки, которое „ставит точку в украинском контрнаступлении“

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Путина, командующий группировкой „Днепр“ Михаил Теплинский доложил ему, что в Крынках остаются несколько человек, которые прячутся „то ли в лесах, то ли в вырытых норах“. Шойгу ответил, что подтверждает доклад. „Это действительно так, Крынки зачищены“, — сказал министр обороны.

„Я бы не хотел, чтобы у коллег сложилось впечатление, что Крынки это маленький населенный пункт, в котором ничего особенного не происходило“, — добавил Шойгу. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову Шойгу заявил, что захват Крынок „ставит точку в украинском контрнаступлении“

В Генштабе ВСУ заявление Шойгу о захвате Крынок не комментировали. В утренней сводке Генштаба Крынки не упоминаются.

  • Провоенный телеграм-канал „Рыбарь“ накануне писал, что в Крынках продолжаются бои, а украинские силы „упорно держатся за плацдарм“. О боях в Крынках в предыдущие дни также сообщали российские „военкоры“ в своих телеграм-каналах, но информации о захвате села у них не было.

Эксперты обнаружили сотни иностранных комплектующих в северокорейской ракете, которой российские военные ударили по Харькову

Эксперты британской организации Conflict Armament Research (CAR) обнаружили в северокорейской ракете, которой российские военные ударили по Харькову в январе 2024 года, сотни компонентов, изготовленных европейскими и американскими компаниям.

Согласно отчету организации, в обломках ракеты эксперты обнаружили 290 электронных компонентов, изготовленных не в КНДР. В частности, 75% компонентов были изготовлены американскими компаниям, еще 16% — европейскими. Остальные детали были произведены в Сингапуре, Китае, Японии и на Тайване.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что компоненты, обнаруженные в ракете, были изготовлены в период с 2021 по 2023 год. Из этого CAR делает вывод, что Северная Корея разработала надежную сеть закупок, способную незаметно обходить санкции, под которыми страна находится почти двадцать лет.

В Украину из России и оккупированных территорий вернулись 11 детей. Некоторым из них российские власти успели найти опекунов

В Украину вернулись 11 детей из России и оккупированных украинских территорий, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Офис генпрокурора Украины: на Майдане в 2014 году не было российских силовиков и снайперов

Во время Майдана в 2014 году все преступления против протестующих совершали украинские силовики по приказу властей, действовавших под влиянием России, пишет „Интерфакс-Украина“ со ссылкой на заявление главы департамента по делам Майдана в Офисе генпрокурора Украины Алексея Донского.

„Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители“, — заявил Донской на брифинге.

Евросоюз выделил 83 миллиона евро на гуманитарную помощь для людей, пострадавших от войны

Евросоюз выделил 83 миллиона евро на гуманитарные проекты в Украине и Молдове. В пресс-релизе Еврокомиссии уточняется, что 75 из 83 миллионов евро пойдут на проекты в Украине.

„Целенаправленные атаки России на ключевую энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, такую как больницы, школы и линии электропередачи, серьезно затрудняют доступ людей к основным услугам. С каждым новым обстрелом все больше украинцев остаются без крыши над головой“, — говорится в заявлении.

Главное из брифинга Минобороны России

Подразделения Южной группировки ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении;

ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении, отразили 4 контратаки ВСУ, противник потерял до 425 военнослужащих;

ПВО РФ сбила самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области;

ВС РФ за сутки отбили 4 атаки на купянском направлении, ВСУ потеряли до 45 военных и 7 единиц техники;

ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении 3 танка, в том числе Leopard, 3 американских БТР и более 395 военных;

ПВО РФ за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании;

ВСУ потеряли за сутки на херсонском направлении до 120 военных, систему М777 и САУ М109 Paladin;

ВС РФ за сутки уничтожили станцию РЛС „Буковель-AD“ и противотанковую пушку МТ-12 „Рапира“ ВСУ на южнодонецком направлении;

ВС РФ на купянском направлении уничтожили немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 и американскую пушку M119;

Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 190 военных, танк и 4 автомобиля;

Авиация, БЛА, ракетчики и артиллеристы РФ за сутки поразили живую силу ВСУ в 117 районах.

„Череп Путина“ вновь появился напротив посольства РФ в Риге

Об этом сообщил телеграм-канал „Волна/Латвия“.

Плакат „Череп Путина“, созданный художником Кришсом Салманисом, был вывешен в начале марта 2022 года на здании музея истории медицины, находящемся через дорогу от посольства РФ. С тех пор он стал одним из наиболее известных символов поддержки Украины со стороны жителей Латвии.

Пять человек погибли при попадании беспилотника в частный дом в Сумской области

Как уточнили в военной администрации региона, утром 20 февраля в дом в Новослободской общине Конотопского района попал российский беспилотник типа „Ланцет“. Ранее сообщалось, что территория общины попала под обстрел.

В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также две их дальние родственницы.

Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 682 миллиона долларов

Как сообщает SVT, об этом на специальной пресс-конференции объявило правительство страны. Так, Швеция направит Украине десантные катера класса CB90, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оборудование, гранатометы, ручные гранаты и медицинский транспорт.

Пакет помощи также включает средства, которые позволят Украине заказать новые шведские боевые машины пехоты CV 90.

Как отмечает SVT, это 15-й и самый большой пакет помощи, который Швеция выделила с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Британская разведка: российской армии не хватает боеспособности, чтобы воспользоваться захватом Авдеевки

После захвата Авдеевки российским силам понадобится время на переоснащение, но в последующие недели они будут пытаться продолжать в наступление, говорится в отчете разведки в аккаунте Минобороны Британии.

“За последнюю неделю российские силы взяли под контроль Авдеевку и коксохимический завод к северу от города, тяжелые бои за которые шли с октября 2023 года, а находились в районе линии фронта — с 2014 года“, — говорится в публикации.Украинские силы отошли на оборонительные позиции к западу от Авдеевки.

“Вероятно, российским силам не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, и им нужно определенное время на отдых и переоснащение.В последующие недели Россия, вероятно, будет пытаться постепенно расширить контроль над территориями за пределами Авдеевки“, — считают представители разведки.

В Петропавловке Харьковской области беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего погибли два человека, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, дрон попал по автомобилю в районе 16:50 (17:50 мск). В результате произошедшего ранения также получила местная жительница, ее госпитализировали. В каком она состоянии, Синегубов не уточнил.

В Петропавловке Харьковской области беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего погибли два человека, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, дрон попал по автомобилю в районе 16:50 (17:50 мск). В результате произошедшего ранения также получила местная жительница, ее госпитализировали. В каком она состоянии, Синегубов не уточнил.

Протестующие польские фермеры снова высыпали украинское зерно

Польские фермеры, во вторник заблокировавшие около 100 дорог, ведущих к границе с Украиной, взломали два украинских грузовых вагона на границе и рассыпали зерно на рельсы, сообщила местная полиция.

Акции протеста польских фермеров и дальнобойщиков продолжаются с осени прошлого года. Они недовольны увеличением налогов и урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.

Инцидент произошел вблизи пункта пропуска „Медыка — Шегини“ в ходе очередной масштабной забастовки. „Группа фермеров вышла на рельсы, идущие вдоль заблокированной дороги... На рельсах было обнаружено небольшое количество зерна“, — сказала агентству AFP представительница полиции в Медыке.

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