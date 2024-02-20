Латвийские спецслужбы задержали за осквернение памятника вандала, имеющего эстонское и российское гражданство
Служба государственной безопасности Латвии сообщает, что 8 февраля на пограничном пункте Патерниеки был задержан гражданин, имеющий двойное гражданство Эстонии и России. Задержанного подозревают в том, что он по заданию российских спецслужб должен был организовать провокации на территории Латвии и других стран Балтии. Об этом передает RusDelfi.lv.
По данным СГБ, задержанный 29 января отправился в Джуксте (Тукумский край), где по заданию российских спецслужб облил красной краской памятник латышским легионерам.
В пресс-релизе СГБ сообщается, что в ходе расследования спецслужба тесно сотрудничает с соответствующими структурами Эстонии и Литвы. Существует вероятность, что задержанный мог совершить похожие действия в других странах Балтии.
Подозреваемый находится под стражей. Начат уголовный процесс по статье 81.1 Уголовного закона — в связи с помощью российским спецслужбам в деятельности, направленной против Латвии.
В Эстонии с декабря прошлого года по февраль нынешнего Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал десять человек, которые подозреваются в совершении различного рода действий по поручению российских спецслужб. Побдобнее об этом - тут.
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