Латвийские спецслужбы задержали за осквернение памятника вандала, имеющего эстонское и российское гражданство

По данным СГБ, задержанный 29 января отправился в Джуксте (Тукумский край), где по заданию российских спецслужб облил красной краской памятник латышским легионерам.

В пресс-релизе СГБ сообщается, что в ходе расследования спецслужба тесно сотрудничает с соответствующими структурами Эстонии и Литвы. Существует вероятность, что задержанный мог совершить похожие действия в других странах Балтии.

Подозреваемый находится под стражей. Начат уголовный процесс по статье 81.1 Уголовного закона — в связи с помощью российским спецслужбам в деятельности, направленной против Латвии.

В Эстонии с декабря прошлого года по февраль нынешнего Департамент полиции безопасности (КаПо) задержал десять человек, которые подозреваются в совершении различного рода действий по поручению российских спецслужб. Побдобнее об этом - тут.

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