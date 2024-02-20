Министерство экономики планирует смягчить требования по рекламе алкоголя

“Социал-демократы однозначно выступают против любых попыток вернуть рекламу алкоголя в телеэфир и другие места. Это крайне безответственно в то время, когда количество смертей от алкоголя в Эстонии в последние годы выросло, и всем известно, что получаемые от продажи алкоголя налоговые поступления никак не перевешивают ущерб от потребления алкоголя. Защита здоровья наших жителей должна быть выше коммерческих интересов“, – сказала Кютт на заседании социальной комиссии, где обсуждалась разработка нового Закона о рекламе.

По оценке Кютт, планы министерства в связи с рекламой алкоголя можно рассматривать как cамодеятельность.“На самом деле действия министерства напрямую противоречат коалиционному договору, в котором черным по белому написано, что цель нынешнего правительства – запретить рекламу азартных игр, интернет-тотализаторов и экспресс-кредитов. Так что мы ждем от министра Тийта Рийсало инициатив как раз в этой сфере, то есть ждем исполнения коалиционного договора“, – отметила Хельмен Кютт.

Против смягчения ограничений на рекламу алкоголя выступили также министр здоровья, заместитель председателя Социал-демократической партии Рийна Сиккут, а также Институт развития здоровья. В Эстонии потребление чистого алкоголя составляет 11 литров на человека.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.