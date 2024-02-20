ФОТО И ВИДЕО | В производственном здании вспыхнул пожар. К тушению привлечены большие силы спасателей(2)
Во вторник (19.02) во второй половине дня в Сауэ (Харьюмаа) произошел пожар в производственном здании.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил порталу Delfi, что пожар произошел в одноэтажном производственном здании на улице Туле. Информация о происшествии поступила в Центр тревоги в 16.15.
„На месте работают пять команд профессиональных пожарных и три команды спасателей-добровольцев“, - сообщили из Спасательного департамента.
По состоянию на 18.20 пожар взять под контроль еще не удалось.
Речь идет о производственном здании машиностроительного предприятия AS Sami. Как информирует его домашняя интернет-страничка, компания занимается в основном машинами по уходу за дорогами.
Информации о пострадавших нет. Работники, которые находились в здании, сначала попытались самостоятельно взять возгорание под контроль, но это им не удалось.
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