Украинский предприниматель: в качестве беженцев в Эстонию приехали люди, прожившие 8-9 лет на оккупированных территориях

Писаревский не знает, что сейчас с его домом в Северодонецке. „Сложно сказать, потому что все мои друзья, родные и близкие выехали, в оккупации никто не остался“, - отмечает он. О тех людях, кто остался в оккупации или поддерживает действия России, Писаревский отзывается нелестно.

„Хотите публикуйте, хотите нет, но у нас в Северодонецке таких людей называли очень нехорошим словом - „луг**доны“. Это те, кто хотел жить в т.н. „Луганской народной республике“. И знаете что самое обидное: они все эти 8-9 лет жили с той стороны. А когда появилась возможность выехать и получить статус беженца, то вспомнили, что у них есть украинский паспорт. По нему и приехали, в частности, сюда, в Финляндию и другие страны“, - говорит он.

При этом предприниматель замечает, что Эстония не может дифференцировать этих людей, потому что все, как и он, и его семья - граждане Украины. „Единой Украины“, - делает акцент Писаревский. -

Говоря о местных жителях Эстонии, кто считает, что не все так однозначно, Писаревский отмечает, что

украинцы о таких людях высказываются куда менее толерантно. „И, откровенно говоря, это больной вопрос для каждого украинца“.

„Я вам больше скажу, многие выехали на подконтрольную Украине территорию и сидят и продолжают топить за Россию. И к сожалению, от них страдает репутация Украины и украинцев в целом“, - говорит он.

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