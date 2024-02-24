Владелец украинского ресторана рассказал, почему в Эстонии сало отличается от украинского

„Мы заказываем хуторское свежее сало, засаливаем его по своим украинским традиционным рецептурам. И это позволяет сделать нам максимально приближенный вкус. Почему приближенный? Потому что в Эстонии выращивают другие породы свиней и отличие есть все равно“, - говорит Писаревский.

По его словам, особенно сильно отличается от традиционного украинского магазинное сало. „Все опять же уходит корнями в породы и виды свиней. Бывает мясной тип, это когда свинья выращивается для мяса, бывают мясо-сальные - это смешанные породы, и бывают сальные виды, как в Украине. Мясо в них как попутный субпродукт. То магазинное, о котором вы говорите, - это все мясные породы свиней. Сало всегда получается с жесткой коркой, что отличается от украинского. И оно более жесткое. Даже не будучи гурманом, любой человек сразу сможет отличить это“, - отмечает Писаревский.