ВИДЕО | Самый быстрый гол в истории. Тренер не понял, что случилось

Редко удается увидеть прямой удар с центра поля после стартового свистка, но это полностью соответствует правилам футбола. Много мячей забито именно так, но большинство из них не были признаны Книгой рекордов Гиннесса, что по сей день вызывает жаркие споры. Недавно в Англии появился очередной претендент на звание самого быстрого гола в истории футбола, и, кажется, ему ничего не помешает переписать рекорд.

Спорный рекорд

Чтобы гол попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый, он должен удовлетворять нескольким критериям. Плохие новости для тех, кто хочет просто собраться с друзьями и заработать легких денег. Прежде всего, матч должен быть официальным, хотя уровень и статус соревнований значения не имеют.

Так, в 2009 году не был зафиксирован в качестве самого быстрого в истории гол Навафа Аль-Абеда, забитый ровно через две секунды после стартового свистка. Всё дело в том, что результат матча команд до 23 лет, в котором забил бывший футболист сборной Саудовской Аравии, аннулировали из-за участия более старших игроков.

Кроме того, гол обязательно должен быть зафиксирован на видео. Словам очевидцев никто в редакции справочника верить не будет. Поле также должно соответствовать размерам, указанным в правилах футбола ФИФА. По этой причине в книге нет Гэвина Стоукса, который в 2017 году забил в матче двух юниорских команд из Шотландии, потратив на взятие ворот 2,1 секунды.

Сейчас достижение в Книге рекордов Гиннесса принадлежит Рикардо Оливейре — 2,8 секунды. В 1998 году форвард отличился в матче „Рио-Негро Кэпитал“ и „Сориано Интериор“. С тех пор было забито много более быстрых голов, но все они не соответствовали требованиям. И всякий раз болельщики включались в жаркие споры о легитимности рекорда.

„Какой удар, сынок, какой удар!“