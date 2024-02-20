Другие виды
20.02.2024, 16:02

Шестикратный чемпион ОИ сообщил, что у него рак

 
Крис Хой
Крис Хой
ФОТО: JULIEN DE ROSA | Scanpix

Шотландский профессиональный трековый велогонщик Крис Хой, шестикратный чемпион Олимпийских игр, сообщил, что в прошлом году у него диагностировали рак.

„В прошлом году мне был диагностирован рак, и я пребывал в полном шоке от этой новости, так как у меня не было никаких симптомов. На данный момент я продолжаю проходить лечение, которое включает в себя химиотерапию. Всё проходит хорошо. Хотел бы выразить большую благодарность за оказанную поддержку“, — написал спортсмен в социальной сети.

Напомним, сейчас Крису Хою 47 лет. Своё первое олимпийское золото спортсмен выиграл в 2004 году, в 2008 году он победил на Олимпиаде трижды, в 2012-м — ещё дважды. На чемпионатах мира велогонщик побеждал 11 раз.

Источник - Чемпионат

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