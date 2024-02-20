Шестикратный чемпион ОИ сообщил, что у него рак

„В прошлом году мне был диагностирован рак, и я пребывал в полном шоке от этой новости, так как у меня не было никаких симптомов. На данный момент я продолжаю проходить лечение, которое включает в себя химиотерапию. Всё проходит хорошо. Хотел бы выразить большую благодарность за оказанную поддержку“, — написал спортсмен в социальной сети.