Министр обороны Нидерландов в эксклюзивном интервью Delfi: Балтийскому региону нужен военный коридор

- Да, я думаю, что все работают очень усердно. И особенно, конечно, украинцы, которые проходят обучение на F-16, их обучают обслуживанию F-16, это серьезное изменение в использовании этого потенциала. Так что многое уже сделано и должно быть еще сделано. Мы также готовим самолеты к фактической передаче Мы объявили, что передадим 24 самолета F-16. И мы передадим их вместе с Данией, а также Норвегией как можно скорее. Но вы знаете, все должно быть готово. Бесполезно использовать этот потенциал, если у вас не все готово. Так что просто призываю всех продолжать эту работу.

- На встрече в формате Рамштайн должен был состояться доклад коалиции по F-16. Расскажите, пожалуйста, о текущем статусе подготовки этих самолетов для Украины. То есть, когда они будут в Украине, будут ли они из Нидерландов? Были сообщения, что они прибудут весной. И когда украинские военные смогут использовать их в бою?

- Что касается коалиции противовоздушной обороны, вы также к ней присоединились. Не могли бы вы рассказать о ваших планах здесь? - Я думаю, что для Украины противовоздушная оборона остается главным приоритетом. И там мы уже участвуем, конечно, очень активно, например, с системами Patriot, а также с F-16, которые тоже в процессе. Так что имеет смысл участвовать в такого рода коалиции. И я думаю, что, как и в случае с беспилотниками, нам нужно очень точно определить, что нужно Украине. И мы должны убедиться, что все эти атаки, которые на этой неделе опять же, они провалились, что они не могут успешно ударить по Украине.

- Я не могу назвать точное количество, но мы уже передаем беспилотники Украине. Конечно, я думаю, что эта коалиция беспилотников очень важна, потому что теперь мы объединим усилия, а это значит, что мы сможем увеличить количество беспилотников, а также конкретизировать в соответствии с потребностями Украины. Беспилотники играют все большую роль на поле боя. Мы должны быть уверены, что у нас есть технологическое преимущество перед Россией, и предоставить Украине все самое лучшее.

- На встрече в формате Рамштайн пока восемь стран образовали коалицию дронов. Среди них и Нидерланды. Расскажите, какие задачи в количестве и номенклатуре дронов перед собой ставит ваша страна?

- Это вопрос к Украине. Я уверена, что в этом году мы сможем начать их передачу. А сможет ли Украина их использовать и когда, зависит не от меня.

- Могли бы вы оценить подготовку к F-16 в Украине? Я имею в виду, что касается взлетно-посадочных полос и укрытий для самолетов.

- Это один из важных моментов - наличие инфраструктуры. Но я уделяю большое внимание обучению и подготовке самолетов к отправке, мы находимся в составе большой коалиции со многими странами, которые присоединились, каждый вносит свою лепту в это, в эту цепочку. И мы этого добьемся.

- Далее, мой вопрос о безопасности НАТО, поскольку некоторые европейские страны сейчас заявляют, что через несколько лет Россия нападет на страну Альянса. Каковы ваши данные?

- Мы должны быть готовы к любому сценарию. Мы знаем, что в Украине продолжается российская агрессия. Я имею в виду, что если они будут вознаграждены, если они не будут остановлены в Украине, то Украина не будет последней страной, на которую нападет Россия. Есть и другие уязвимые страны за пределами НАТО, да и само НАТО может оказаться под угрозой. Вот почему мы должны построить очень, очень сильное НАТО, в том числе в партнерстве с Украиной, чтобы убедиться, что наше сдерживание является очень твердым, а также чтобы убедиться, что Путин знает, что последнее, что он должен сделать, это напасть на страну НАТО.



- Как насчет оценок по срокам?

- Я не знаю, я вижу, что Украина сейчас под ударом. И я не думаю, что мы будем ..... никто не знает. Это не точная наука, где можно сказать, что это займет три года, или пять лет, или 10 лет. Нет, это реальная угроза, и мы должны работать над ней прямо сейчас.

- И еще один мой вопрос по поводу заявления Дональда Трампа о том, что он сказал, что не будет защищать страны НАТО, которые не платят по счетами. А Нидерланды тратят на оборону меньше чем 2% ВВП. Чувствуете ли вы себя в опасности в связи с этим?