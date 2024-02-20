ФОТО | Эстонские спортсмены завоевали на Открытом чемпионате Латвии по ММА 5 золотых и 2 серебряные медали

На Открытом чемпионате Латвии по ММА выступали спортсмены из Латвии, Литвы и Эстонии.

Эстонию представляли спортсмены из клуба „TOKON“, которые завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали.

Золотые медали:

Алиса Бостан, в возрастной категории 18+, полулегкий вес (61,2 кг)

Илья Кириленко, в возрастной категории до 16 лет, наилегчайший вес (52,2 кг)

Кристьян Леесалу, в возрастной категории до 18 лет, полулегкий вес (65,8 кг)

Анна Витол, в возрастной категории до 18 лет, полулегкий вес (61,2 кг)

Кирилл Байковский, в возрастной категории до 16 лет, полулегкий вес (64+ кг)

Серебряные медали:

Герман Гилдеманн, в возрастной категории до 18 лет, полусредний вес (71 кг)

Вячеслав Кирпенко, в возрастной категории 18+, полусредний вес (70,3 кг)

Клуб „TOKON“ также завоевал серебро в общем зачете

Тренеры: Юрий и Андрес Грибовский

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