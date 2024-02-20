ФОТО | Эстонские спортсмены завоевали на Открытом чемпионате Латвии по ММА 5 золотых и 2 серебряные медали
В минувшее воскресенье, 18 февраля, состоялся Открытый чемпионат Латвии по ММА. Эстонские спортсмены разных возрастов, которые представляли клуб „TOKON“, завоевали 5 золотых и 2 серебряных медалей.
На Открытом чемпионате Латвии по ММА выступали спортсмены из Латвии, Литвы и Эстонии.
Эстонию представляли спортсмены из клуба „TOKON“, которые завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали.
Золотые медали:
Алиса Бостан, в возрастной категории 18+, полулегкий вес (61,2 кг)
Илья Кириленко, в возрастной категории до 16 лет, наилегчайший вес (52,2 кг)
Кристьян Леесалу, в возрастной категории до 18 лет, полулегкий вес (65,8 кг)
Анна Витол, в возрастной категории до 18 лет, полулегкий вес (61,2 кг)
Кирилл Байковский, в возрастной категории до 16 лет, полулегкий вес (64+ кг)
Серебряные медали:
Герман Гилдеманн, в возрастной категории до 18 лет, полусредний вес (71 кг)
Вячеслав Кирпенко, в возрастной категории 18+, полусредний вес (70,3 кг)
Клуб „TOKON“ также завоевал серебро в общем зачете
Тренеры: Юрий и Андрес Грибовский
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