ФОТО | В многоквартирном доме обнаружили подозрительное устройство

„Сегодня утром, чуть позже 9:00, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Ляэне-Вирумаа мужчина пытался поджечь в руке порошок, который взорвался. Помимо полиции на место прибыли спасатели, скорая помощь и саперы. Пострадавший, 66-летний мужчина, доставлен в больницу“, - прокомментировал случившееся оперативный дежурный Идаской префектуры Яанус Муракас.

По его словам, полиция целый день занималась расследованием дела.

„Вечером в ходе обыска в квартире, расположенной в Кярвете в Ярвамаа, было обнаружено еще одно возможное взрывоопасное устройство. Спасатели эвакуировали жильцов многоквартирного дома, проинформировали проживающих поблизости людей и дали дальнейшие указания“, - рассказал страж порядка.

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