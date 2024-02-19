ВИДЕО | Шедевральный гол! Мяч, который за атаку не коснулся земли

В начале розыгрыша, на 65-й минуте второго тайма вратарь „Реала“ ввел мяч в игру дальним ударом. Игрок „Бразерс“ ударом головой вернул его на половину поля гостей, после чего аналогичным образом поступил футболист „Реала“. В итоге мяч оказался у нападающего „Реала“ Гнохере Кризо, который принял его, обработал, перебросил через себя и развернувшись, слету отправил мяч в сторону ворот, он перелетел голкипера „Бразерс“ и пересек линию ворот.