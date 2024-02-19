ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (726-й день)| Зеленский посетил позиции на передовой под Купянском

Согласно информации, размещенной в телеграм-канале прокуратуры Донецкой области, начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Украинские власти заявили о начале расследования предполагаемого расстрела шестерых безоружных украинских солдат российскими военными в Авдеевке и еще двоих – в селе неподалеку.

В Украине расследуют сообщения о предполагаемых расстрелах пленных солдат ВСУ в Авдеевке

Украина пострадает, если ее войска просто окопаются и будут пытаться обороняться до конца 2024 года, на чем настаивают некоторые западные страны и аналитики.

Критическая нехватка поставляемого Западом снаряжения и опасения по поводу полного прекращения американской военной помощи вынудили украинские войска сократить количество материальных средств по всему фронту, что, вероятно, побудило российские силы воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами Авдеевки, что они и сделали вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и на западе Запорожской области в течение последних 48 часов, пишут эксперты ISW.

После вывода украинских войск из Авдеевки и последующего заявления России о контроле над всей Авдеевкой, ISW и несколько украинских и западных источников оценили, что задержки в предоставлении Киеву западной помощи, а именно, артиллерийских боеприпасов и критически важных систем ПВО, не позволили украинским войскам обороняться в Авдеевке.

В настоящее время российские силы проводят как минимум три наступательных операции — вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; и в районе Работина на западе Запорожской области.

Задержки в предоставлении Западом военной помощи Украине способствуют тому, что Россия начинает наступательные операции на нескольких участках линии фронта, пишет в сегодняшней сводке американский Институт изучения войны (ISW).

В воскресенье 18 февраля в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о расстреле шестерых пленных военнослужащих ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. По информации прокуратуры, это были тяжелораненые бойцы, которые не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.

„Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донецкой области. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений являются распространенные в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов“, - сообщила прокуратура Донецкой области.

Кроме того, была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских солдат в лесополосе вблизи села Веселое Бахмутского района. В воскресенье в официальном телеграм-канале Сухопутных войск Украины было размещено видео, снятое, по всей видимости, с беспилотника, на котором видны люди в военной форме в узком окопе.

На кадрах, подлинность которых Би-би-си пока не смогла верифицировать, видно, как вооруженный человек, идентифицированный в сообщении как российский военнослужащий, приближается к двум людям в форме, идентифицированным как военнослужащие ВСУ, а затем стреляет в них обоих.

Украинцы на кадрах, похоже, не пытаются защищаться и находятся в узком окопе одни. Некоторое время спустя предположительно российский солдат снова стреляет в раненых.

„Не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия“, - говорится в заявлении прокуратуры.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Украинская общественная телекомпания „Суспильне“ процитировала пресс-секретаря украинских военных Дмитрия Лыхового: „Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть факт убийства в Авдеевке, поскольку расследование продолжается“.

В то же время, по его словам, это не первый случай, когда Россия совершает военные преступления.