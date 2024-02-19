ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (726-й день)| Зеленский посетил позиции на передовой под Купянском
Подводим итоги очередного дня войны.
Задержки с предоставлением западной помощи Украине помогают России наступать на нескольких направлениях — ISW
Задержки в предоставлении Западом военной помощи Украине способствуют тому, что Россия начинает наступательные операции на нескольких участках линии фронта, пишет в сегодняшней сводке американский Институт изучения войны (ISW).
В настоящее время российские силы проводят как минимум три наступательных операции — вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; и в районе Работина на западе Запорожской области.
После вывода украинских войск из Авдеевки и последующего заявления России о контроле над всей Авдеевкой, ISW и несколько украинских и западных источников оценили, что задержки в предоставлении Киеву западной помощи, а именно, артиллерийских боеприпасов и критически важных систем ПВО, не позволили украинским войскам обороняться в Авдеевке.
Критическая нехватка поставляемого Западом снаряжения и опасения по поводу полного прекращения американской военной помощи вынудили украинские войска сократить количество материальных средств по всему фронту, что, вероятно, побудило российские силы воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами Авдеевки, что они и сделали вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и на западе Запорожской области в течение последних 48 часов, пишут эксперты ISW.
Украина пострадает, если ее войска просто окопаются и будут пытаться обороняться до конца 2024 года, на чем настаивают некоторые западные страны и аналитики.
В Украине расследуют сообщения о предполагаемых расстрелах пленных солдат ВСУ в Авдеевке
Украинские власти заявили о начале расследования предполагаемого расстрела шестерых безоружных украинских солдат российскими военными в Авдеевке и еще двоих – в селе неподалеку.
Ранее российская сторона заявила о своем полном контроле над городом.
Согласно информации, размещенной в телеграм-канале прокуратуры Донецкой области, начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
В воскресенье 18 февраля в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о расстреле шестерых пленных военнослужащих ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. По информации прокуратуры, это были тяжелораненые бойцы, которые не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации.
„Вооруженные силы РФ систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донецкой области. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений являются распространенные в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов“, - сообщила прокуратура Донецкой области.
Кроме того, была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских солдат в лесополосе вблизи села Веселое Бахмутского района. В воскресенье в официальном телеграм-канале Сухопутных войск Украины было размещено видео, снятое, по всей видимости, с беспилотника, на котором видны люди в военной форме в узком окопе.
На кадрах, подлинность которых Би-би-си пока не смогла верифицировать, видно, как вооруженный человек, идентифицированный в сообщении как российский военнослужащий, приближается к двум людям в форме, идентифицированным как военнослужащие ВСУ, а затем стреляет в них обоих.
Украинцы на кадрах, похоже, не пытаются защищаться и находятся в узком окопе одни. Некоторое время спустя предположительно российский солдат снова стреляет в раненых.
„Не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия“, - говорится в заявлении прокуратуры.
Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Украинская общественная телекомпания „Суспильне“ процитировала пресс-секретаря украинских военных Дмитрия Лыхового: „Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть факт убийства в Авдеевке, поскольку расследование продолжается“.
В то же время, по его словам, это не первый случай, когда Россия совершает военные преступления.
Российское минобороны пока не комментировало эти сообщения. Украинские прокуроры в прошлом не раз обвиняли Россию в убийстве военнопленных. Москва отрицает подобные обвинения.
Минобороны России сообщило о сбитом беспилотнике над Брянской областью
Около 7:30 утра в понедельник дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области, говорится в сообщении Минобороны России.
Брянский губернатор сообщил о втором сбитом беспилотнике
„Второй беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ“, — говорится в заявлении главы региона Александра Богомаза, опубликованном в телеграме.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор и Минобороны России заявили о другом сбитом дроне (также над Брянским районом).
ВСУ заявили о четырех сбитых беспилотниках
Тем временем Воздушные силы ВСУ отчитались о дронах, сбитых в ночь на 19 февраля над Украиной.
По их данным, всего было запущено четыре беспилотника (меньше, чем в среднем во время ночных атак на страну), все четыре были сбиты.
Российские войска немного продвинулись на Запорожском направлении
Об активизации российской армии в районе Работино сообщают как российские, так и украинские паблики.
По данным российского Z-канала WarGonzo, российские войска атаковали со стороны Новопрокоповки и Вербового. „На обоих участках есть тактическое продвижение“, — пишет автор телеграм-канала Семён Пегов.
О массированной атаке от Работино до Вербового сообщал накануне и украинский военный паблик Deep State. По его данным, юго-восточнее Вербового российским войскам удалось пробить оборону, сейчас украинские войска „решают эту проблему“. К вечеру воскресенья интенсивность боёв там спала.
Отдельным российским подразделениям удалось также прорваться в село Работино, „но большинство было ликвидировано“, пишет Deep State.
По заявлению Страткома ВСУ, в районе Работино противник 10 раз „безуспешно пытался атаковать позиции наших войск“.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Украина пять месяцев готовилась к отражению российской агрессии
С осени 2021 года было понимание, что война будет полномасштабной, были все признаки того, что противник пойдёт в наступление не только со стороны ЛНР и ДНР, но и с территории России, рассказал украинским СМИ новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Однако, по его словам, масштаб боевых действий было тяжело определить.
„С осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести врагу максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было — мы должны были выстоять“, — сказал он.
Как говорит Павлюк, к февралю ВСУ максимально усилили позиции и переместили все резервы. „Поэтому в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, пунктам управления и местам, где должны были быть скопления украинских войск и склады — они прошли в пустое место“, — рассказал украинский генерал.
ВСУ заявили о двух сбитых российских самолетах
Как утверждает командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С сбиты в понедельник на восточном направлении.
Российская сторона не комментировала это сообщение.
В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления представителей воюющих сторон.
17 февраля командование ВСУ заявило сразу о трех сбитых российских самолетах — двух Су-34 и одном Су-35. Российские милитаристские источники тогда подтвердили потерю лишь одного истребителя, Су-35.
Зеленский посетил позиции на передовой под Купянском
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая обороняет Купянское направление в Харьковской области.
„Обсудили важные вопросы с комбригом, пообщались с воинами, вручили им награды. Всегда честь — быть с нашими защитниками“, — написал Зеленский.
Российские войска активизировали наступление на Купянск — крупную железнодорожную станцию и важный город на берегу реки Оскол осенью 2023 года. Им удалось занять несколько небольших сёл, но больших успехов добиться не удаётся. На этом участке фронта идут ожесточённые бои.
США рассматривают возможность предоставления Украине дальнобойных ракет
В один из первых пакетов военной помощи Киеву могут включить ракеты ATACMS большей дальности, предположительно, до 300 км — в случае одобрения Конгрессом законопроекта о финансировании Украины, сообщили NBC News представители Пентагона.
Официально США поставляли Киеву высокоточные оперативно-тактические ракеты дальностью не выше 90 км, хотя американские и украинские издания сообщали о тайной отправке Киеву небольшого количества ракет большей дальности — по некоторым данным, до 170 км.
Об этом, в частности, рассказывало издание Wall Street Journal в октябре 2023 года.
По словам источников NBC News, Пентагон обладает ограниченным запасом ATACMS и вряд ли отправит их Украине, если не заручится финансовой поддержкой на пополнение запасов.
Однако если финансирование будет одобрено, США готовы немедленно передать Украине дальнобойные ATACMS, а также другие боеприпасы и артиллерию, говорят источники издания.
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