Каллас перед визитом в Германию: мы должны вывести европейскую оборонную промышленность на новый уровень
20 февраля премьер-министр Кая Каллас будет находиться в Гамбурге, Германия, где выступит с речью в качестве почетного гостя на ужине Matthiae-Mahl, а также встретится с федеральным канцлером Олафом Шольцем.
По словам премьер-министра, союзнические отношения Эстонии и Германии сегодня крепче, чем когда-либо прежде. „Угроза демократии с Востока укрепила наше сотрудничество как в рамках Европейского союза, так и в двухсторонних отношениях. Из истории мы знаем, что агрессора необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Вместе мы должны оказать максимальную поддержку Украине и вывести европейскую оборонную промышленность на новый уровень“, - сказала Каллас.
Ужин Matthiae-Mahl проводится с 1356 года, среди прочих, в нем в качестве почетных гостей принимали участие Жан-Клод Юнкер, Джастин Трюдо, Дэвид Кэмерон, Хелле Торинг-Шмидт, а в 1994 году - президент Эстонии Леннарт Мери.
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