Каллас перед визитом в Германию: мы должны вывести европейскую оборонную промышленность на новый уровень

По словам премьер-министра, союзнические отношения Эстонии и Германии сегодня крепче, чем когда-либо прежде. „Угроза демократии с Востока укрепила наше сотрудничество как в рамках Европейского союза, так и в двухсторонних отношениях. Из истории мы знаем, что агрессора необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Вместе мы должны оказать максимальную поддержку Украине и вывести европейскую оборонную промышленность на новый уровень“, - сказала Каллас.