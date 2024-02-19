19.02.2024, 20:25
Мартен Лийв в десятке сильнейших на ЧМ по конькобежному спорту!
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонский конькобежец Мартен Лийв занял девятое место в забеге на 1000 метров на чемпионате мира в канадском Калгари. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 7,53 секунды, что оказалось лишь на 0,43 секунды хуже его личного рекорда.
От медали в этом виде программы Лийва отделили 0,73 секунды. В субботу на дистанции 500 метров Лийв показал 14-й результат, уступив своему личному рекорду 0,23 секунды, а от медали его отделила 0,51 секунды, сообщает rus.err.ee.
Золото же в этих видах программы завоевал американец Джордан Штольц. Также он оказался самым быстрым и на дистанции 1500 метров.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.