Мартен Лийв в десятке сильнейших на ЧМ по конькобежному спорту!

От медали в этом виде программы Лийва отделили 0,73 секунды. В субботу на дистанции 500 метров Лийв показал 14-й результат, уступив своему личному рекорду 0,23 секунды, а от медали его отделила 0,51 секунды, сообщает rus.err.ee.

Золото же в этих видах программы завоевал американец Джордан Штольц. Также он оказался самым быстрым и на дистанции 1500 метров.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.