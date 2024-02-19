Средняя пенсия вырастет до 774 евро

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, прошлогоднее повышение пенсий было самым значительным за последние 15 лет, и на этот раз увеличение средней пенсии после индексации с 700 до 774 евро поможет нашим пожилым людям справиться с изменяющимися обстоятельствами.

„При индексации также увеличивается базовая часть пенсии, что приводит к улучшению качества жизни получателей небольших пенсий, на которых мы также намерены более широко ориентироваться в будущем“, - сказала Рийсало.

Размер народной пенсии после индексации составляет 372,05 евро. Размер базовой части пенсии составит 354,98 евро, годовой коэффициент – 9,152 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2024 года, будут выплачиваться с апреля. Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 212 327 000 евро. Пенсии проиндексированы для 325 тысяч пенсионеров.

Помимо пенсии, будет пересчитана и дневная ставка пособия по трудоспособности: с 1 апреля она составит 20,57 евро, а в случае отсутствия трудоспособности размер пособия составит в среднем 617,15 евро в месяц.

В случае частичной трудоспособности пособие по трудоспособности рассчитывается в размере 57% от дневной ставки. Средний размер пособия по трудоспособности при частичной трудоспособности составит в среднем 351,77 евро. Индексация пособий по трудоспособности обойдется государству примерно в 36 183 773 евро. Индексируется около 91 358 пособий по трудоспособности для людей с ограниченной трудоспособностью.

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