Реакция эстонских биатлонисток на свой успех: „Невероятные ощущения! За мной гнались великие олимпийские чемпионы“

«Это было совершенно невероятное чувство – идти первой, когда за мной гнались великие олимпийские чемпионы. Когда пришла на первый рубеж, на мгновение засомневалась, то ли это место, откуда мне надо стрелять», – прокомментировала в соцсетях Сюзан Кюльм.

«Спасибо, Нове-Место. Четвёртое место в женской эстафете. Мегакруто! Низкий поклон всем болельщикам и всем, кто всегда был с нами! Отличный результат для всей команды», – написала в Instagram Регина Эрмитс.

«Четвёртые в мире», – написала королева эстонской команды Туули Томингас, добавив красное сердечко.

Четвертое место для Эстонии – невероятный результат!

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