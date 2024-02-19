Реакция эстонских биатлонисток на свой успех: „Невероятные ощущения! За мной гнались великие олимпийские чемпионы“
17 февраля женская эстонская сборная по биатлону (Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сюзан Кюльм и Йоханна Талихярм) заняла четвертое место на чемпионате мира в чешском Нове-Место. Это лучший результат для эстонских биатлонисток в командных соревнованиях. До этого лучшим результатом было девятое место, завоёванное на Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Елена Полякова, Эвели Петерсон, Криста Лепик).
«Это было совершенно невероятное чувство – идти первой, когда за мной гнались великие олимпийские чемпионы. Когда пришла на первый рубеж, на мгновение засомневалась, то ли это место, откуда мне надо стрелять», – прокомментировала в соцсетях Сюзан Кюльм.
«Спасибо, Нове-Место. Четвёртое место в женской эстафете. Мегакруто! Низкий поклон всем болельщикам и всем, кто всегда был с нами! Отличный результат для всей команды», – написала в Instagram Регина Эрмитс.
«Четвёртые в мире», – написала королева эстонской команды Туули Томингас, добавив красное сердечко.
Четвертое место для Эстонии – невероятный результат!
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