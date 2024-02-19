„Левадия“ поддерживает создание Балтийской лиги: разрыв между уровнем футбола в Эстонии и другими странами растет

RusDelfi публикует полное мнение вице-президента „Левадии“ Андрея Лешкина:

„Любые новые идеи, которые способствуют развитию футбольных клубов и футбола как вида спорта, являются важнейшим ключом к успеху в футболе.

Идея внедрения Лиги Балтики потенциально может стать таким ключом, так как со спортивной и экономической стороны она может быть действительно интересной для эстонских футбольных клубов.

Такая идея может стать одним из инструментов усиления конкурентоспособности внутри эстонского национального футбола, а также привлечь гораздо больше инвестиций и увеличить среднюю посещаемость футбольных матчей, приобщить людей к футболу в целом.

Сегодня ни для кого не секрет, что разрыв между уровнем футбола в Эстонии и других странах очевиден и растет с каждым сезоном, поэтому наша обязанность - остановить его и найти различные пути решения. Для развития эстонского футбола необходимо внедрять новые идеи с новыми подходами. Как клуб, мы не боимся конкуренции, ведь только так можно стать лучше завтра.

В то же время мы понимаем, что вокруг идеи реализации Лиги Балтики существует множество других аспектов и деталей, которые должны быть проанализированы и обсуждены в футбольных клубах трех разных стран, их футбольных ассоциациях и органах УЕФА соответственно. Определенно, FCI Levadia с нетерпением ждет возможности принять участие в подобных рабочих процессах и твердо верит, что вместе с другими эстонскими футбольными клубами и EJL мы сможем построить действительно сильное футбольное сообщество в Эстонии!“ — ответил Андрей Лешкин.

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