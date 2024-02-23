Разница счетов за отопление в одинаковых квартирах - два раза. В чем дело?

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.

„У нашей семьи две трехкомнатные квартиры с одинаковой площадью. Квартиры расположены на 4 и 5 этажах девятиэтажного дома в Ыйсмяэ. Тем не менее, счета за отопление значительно разнятся“, - говорит Марина, хозяйка квартиры на 5 этаже. „У моих родителей и у меня батареи настроены на одинаковые значения, правда, родители отключили в спальне батарею из-за достаточного тепла в помещении. В результате, счет за отопление за январь в одной квартире составил 64 евро, в то время как в моей квартире - 142 евро. Разница получается 78 евро, это даже больше, чем в 2 раза“.

В доме используется современная система регулируемых батарей, которая позволяет настраивать интенсивность обогрева квартиры и, по заверению производителей, помогает экономить деньги. Расходы на отопление делятся на две составляющие: общее отопление (40%), распределяемое между всеми собственниками квартир, и отопление по индивидуальным счетчикам на батареях (60%), где каждая квартира оплачивает свои расходы.

„Неужели, отключив одну батарею в квартире, можно так много экономить или проблема кроется в чем-то еще?“ - задает вопрос Марина.

Может быть дело в счетчиках?

Для получения ответов на этот вопрос она обратилась к обслуживающей счетчики компании MESA.

Первое, что пришло в голову, - это некорректная работа счетчиков. Однако сотрудница компании MESA убедила в том, что счетчики исправны. Срок службы счетчиков составляет 10 лет + 2 года. И если возникают какие-то неполадки в работе устройства, то работники это видят удаленно.

Батареи разной мощности

Дальше выяснилось, что в этих двух квартирах установлены батареи разной мощности. Это и стало причиной большего потребления. То есть, при установке одинаковых значений на батареях, потребление все равно будет различаться. Почему в двух одинаковых квартирах одного дома установлены батареи разной мощности - непонятно, для этого необходимо смотреть проект.

Необходимо менять значения на батареях