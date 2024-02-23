Разница счетов за отопление в одинаковых квартирах - два раза. В чем дело?(6)
В двух одинаковых квартирах на 4 и 5 этажах девятиэтажного дома в Ыйсмяэ значительно различаются счета за отопление. В доме используются система регулируемых батарей. „Неужели, отключив одну батарею в квартире, можно так много экономить или проблема кроется в чем-то еще?“- задает вопрос Марина.
„У нашей семьи две трехкомнатные квартиры с одинаковой площадью. Квартиры расположены на 4 и 5 этажах девятиэтажного дома в Ыйсмяэ. Тем не менее, счета за отопление значительно разнятся“, - говорит Марина, хозяйка квартиры на 5 этаже. „У моих родителей и у меня батареи настроены на одинаковые значения, правда, родители отключили в спальне батарею из-за достаточного тепла в помещении. В результате, счет за отопление за январь в одной квартире составил 64 евро, в то время как в моей квартире - 142 евро. Разница получается 78 евро, это даже больше, чем в 2 раза“.
В доме используется современная система регулируемых батарей, которая позволяет настраивать интенсивность обогрева квартиры и, по заверению производителей, помогает экономить деньги. Расходы на отопление делятся на две составляющие: общее отопление (40%), распределяемое между всеми собственниками квартир, и отопление по индивидуальным счетчикам на батареях (60%), где каждая квартира оплачивает свои расходы.
„Неужели, отключив одну батарею в квартире, можно так много экономить или проблема кроется в чем-то еще?“ - задает вопрос Марина.
Может быть дело в счетчиках?
Для получения ответов на этот вопрос она обратилась к обслуживающей счетчики компании MESA.
Первое, что пришло в голову, - это некорректная работа счетчиков. Однако сотрудница компании MESA убедила в том, что счетчики исправны. Срок службы счетчиков составляет 10 лет + 2 года. И если возникают какие-то неполадки в работе устройства, то работники это видят удаленно.
Батареи разной мощности
Дальше выяснилось, что в этих двух квартирах установлены батареи разной мощности. Это и стало причиной большего потребления. То есть, при установке одинаковых значений на батареях, потребление все равно будет различаться. Почему в двух одинаковых квартирах одного дома установлены батареи разной мощности - непонятно, для этого необходимо смотреть проект.
Необходимо менять значения на батареях
Главный совет, который был получен от сотрудницы - постоянно регулировать показатели батарей, а не держать их на одном значении. Это и подразумевает их эффективное использование, когда за счет регулировки идет экономия потребления. Выходя из дома, стоит уменьшить уровень нагрева, а при возвращении повысить его. Так же можно вечером ставить значение ниже в других комнатах. Данные батареи достаточно быстро нагревают воздух после их отключения.
Проветривание
Еще один аспект, влияющий на потребление, - правильное проветривание помещений. Рекомендуется выключать батареи или устанавливать на них минимальное значение при открывании окна. Это связано с тем, что тепловой распределитель реагирует на разницу температур между батареей и окружающим воздухом, что влияет на расходы. Длительное проветривание при работающей батарее может привести к значительному увеличению расходов на отопление.
Таким образом, грамотное использование регулируемых батарей, осознанное изменение их параметров и правильное проветривание помещений помогут снизить расходы на отопление и сделают его более экономичным.