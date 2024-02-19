Серебро! Латвийский биатлонист показал лучший результат в истории страны на ЧМ

В масс-старте группа лидеров образовалась после первого огневого рубежа. В нее входил и стрелявший без промахов Расторгуев, пишет rus.delfi.lv.

На второй стрельбе из положения лежа Расторгуев вновь был точен, что позволило ему сохранить место в группе лидеров, которая уменьшилась до пяти биатлонистов.

После третьего огневого рубежа лидерство перехватил Йоханнес Тиннес Бо. Норвежец допустил один промах на первой стрельбе, но в дальнейшем стрелял отлично и был быстрейшим на лыжне.

А на второе место поднялся Расторгуев. Латвийский биатлонист в этой гонке стрелял идеально (20 попаданий из 20) и оказался ближайшим преследователем Бо-младшего. На третьем отрезке дистанции он отставал от норвежца всего на 6 секунд, перед последним рубежом просвет увеличился до 10 секунд.

Решающая стрельба расстановку сил не изменила - Йоханнес Бо и Расторгуев были точны. Норвежец сохранил фору в 12-15 секунд, а латвиец имел 20 секунд преимущества над французом Фийоном Майе.

На финише гонки Расторгуев уступил Бо 15 секунд и опередил Фийона Майе на 18 секунд.

35-летний Андрей Расторгуев впервые в карьере выиграл медаль в личных гонках на чемпионатах мира. Более того, серебро - это его лучший результат на ЧМ.

Теперь у Расторгуева в активе - две медали на чемпионатах мира. В прошлом году вместе с Байбой Бендикой он завоевал бронзу в сингл-миксте.

Расторгуев принес Латвии первое серебро на чемпионатах мира. Ранее самым титулованным латвийским биатлонистом являлся Илмарс Брицис с двумя бронзовыми медалями - в гонке на 20 км в 2021 году и в спринте на 10 км в 2005 году.

Расторгуев на нынешнем чемпионате мира принял участие в четырех личных гонках и двух эстафетах. Итог - три попадания в топ-10 и три - в топ-20.

В спринте на 10 км он занял 12-е место, в гонке преследования на 12.5 км - 19-е место, в индивидуальной гонке на 20 км - 4-е место (второй результат в истории Латвии на этой дистанции на ЧМ) и выиграл серебро в масс-старте на 15 км.