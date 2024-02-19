Серебро! Латвийский биатлонист показал лучший результат в истории страны на ЧМ
В чешском Нове-Место на чемпионате мира по биатлону латвийский спортсмен Андрей Расторгуев выиграл серебро в масс-старте на 15 км. Для него это первая личная медаль на соревнованиях такого уровня, для Латвии - лучший результат в истории.
В масс-старте группа лидеров образовалась после первого огневого рубежа. В нее входил и стрелявший без промахов Расторгуев, пишет rus.delfi.lv.
На второй стрельбе из положения лежа Расторгуев вновь был точен, что позволило ему сохранить место в группе лидеров, которая уменьшилась до пяти биатлонистов.
После третьего огневого рубежа лидерство перехватил Йоханнес Тиннес Бо. Норвежец допустил один промах на первой стрельбе, но в дальнейшем стрелял отлично и был быстрейшим на лыжне.
А на второе место поднялся Расторгуев. Латвийский биатлонист в этой гонке стрелял идеально (20 попаданий из 20) и оказался ближайшим преследователем Бо-младшего. На третьем отрезке дистанции он отставал от норвежца всего на 6 секунд, перед последним рубежом просвет увеличился до 10 секунд.
Решающая стрельба расстановку сил не изменила - Йоханнес Бо и Расторгуев были точны. Норвежец сохранил фору в 12-15 секунд, а латвиец имел 20 секунд преимущества над французом Фийоном Майе.
На финише гонки Расторгуев уступил Бо 15 секунд и опередил Фийона Майе на 18 секунд.
35-летний Андрей Расторгуев впервые в карьере выиграл медаль в личных гонках на чемпионатах мира. Более того, серебро - это его лучший результат на ЧМ.
Теперь у Расторгуева в активе - две медали на чемпионатах мира. В прошлом году вместе с Байбой Бендикой он завоевал бронзу в сингл-миксте.
Расторгуев принес Латвии первое серебро на чемпионатах мира. Ранее самым титулованным латвийским биатлонистом являлся Илмарс Брицис с двумя бронзовыми медалями - в гонке на 20 км в 2021 году и в спринте на 10 км в 2005 году.
Расторгуев на нынешнем чемпионате мира принял участие в четырех личных гонках и двух эстафетах. Итог - три попадания в топ-10 и три - в топ-20.
В спринте на 10 км он занял 12-е место, в гонке преследования на 12.5 км - 19-е место, в индивидуальной гонке на 20 км - 4-е место (второй результат в истории Латвии на этой дистанции на ЧМ) и выиграл серебро в масс-старте на 15 км.
В сингл-миксте вместе дуэт Расторгуева и Бендики принес Латвии восьмое место, а в мужской эстафете Латвия финишировала 16-й.
Для Байбы Бендики чемпионат мира тоже получился в целом успешным. В спринте на 7.5 км она заняла 5-е место (лучший результат в карьере в личной гонке на ЧМ, ранее выше девятого не поднималась), в гонке преследования на 10 км - 11-е место, в масс-старте на 12.5 км - 22-е место. В эстафетной команде в синг-миксте у Бендики и Расторгуева - 8-е место, в женской эстафете у команды Латвии - 15-е место.
Чемпионат мира проходил в чешском Нове Место с 7 по 18 февраля. Было разыграно 12 комплектов наград.
У мужчин лучше всех выступил Йоханнес Бо. Самый титулованный биатлонист современности взял семь медалей: три золота (гонка преследования, гонка на 20 км и масс-старт), три серебра (спринт, мужская эстафета и смешанная эстафета) и бронзу (сингл-микст).
Таким образом, Бо победил в трех личных гонках из четырех. Помимо него в личных дисциплинах золото на ЧМ-2024 сумел выиграть только Стурла Лагрейд - норвежец был лучшим в спринте.
Норвежец Бо теперь является 20-кратным чемпионом мира. Йоханнес повторил достижение своего соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена. Всего на счету Йоханнеса - 38 наград на ЧМ (20-13-5), а за всю карьеру - 81 победа и 125 подиумов (81-23-21). Бо-младшему осталось одержать две победы, чтобы повторить достижение француза Мартена Фуркада (83), и 14 побед - до "вечного" рекорда Бьорндалена (95).
Если у мужчин было заметно превосходство норвежцев (в спринте и преследовании заняли весь пьедестал почета), то у женщин доминировали француженки. Лидер этого сезона Жюлия Симон выиграла 5 медалей, из них четыре - золотых (в спринте, гонке преследования, смешанной эстафете и женской эстафете), и одну бронзу (в индивидуальной гонке на 15 км).
У француженки Жюстин Брезаз-Буше - тоже пять медалей. Она взяла три золота (в масс-старте - первое личное золото на ЧМ, а также в смешанной эстафете и женской эстафете), плюс серебро в спринте и бронзу - в гонке преследования.
По 4 медали - у еще одной представительницы Франции Лу Жанмонно и итальянки Лизы Витоцци. Но если у Жанмонно - два золота (в женской эстафете и в сингл-миксте) и две бронзы (в спринте и масс-старте), то у Витоцци - одно золото (гонка на 15 км) и три серебра (гонкa преследования, масс-старт и сингл-микст).
В неофициальном командном зачете победила Франция - 13 медалей, из них шесть - золотых. У Норвегии - 12 медалей (4 золотых), у Италии - 4 медали (одно золото), у Швеции и Германии - по 3 медали, у Латвии - одна медаль. Всего награды брали представители шести стран.
Чемпионат мира по биатлону (Нове Место, Чехия)
Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Йоханнес Тиннес Бо (Норвегия) - 34.50,2 (1)
2. Андрей Расторгуев (ЛАТВИЯ) +15,1 (0)
3. Кентен Фиойн-Майе (Франция) +33,0 (1)
4. Тарьей Бо (Норвегия) +42,1 (2)
5. Фабьен Клод (Франция) +1.02,5 (2)
6. Яков Фак (Словения) +1.10,9 (1)
7. Себастьян Штальдер (Швейцария) +1.12,0 (0)
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +1.14,9 (4)...
* * *
Медальный зачет (золото – серебро – бронза, всего)
После 12 гонок из 12
1. Франция – 6-1-6 (13)
2. Норвегия – 4-5-3 (12)
3. Италия – 1-3-0 (4)
4. Швеция – 1-1-1 (3)
5. Германия – 0-1-2 (3)
6. ЛАТВИЯ – 0-1-0 (1)
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