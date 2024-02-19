Зимние виды
19.02.2024, 10:24

Селевко и Лангербаур везут золото из Абу-Даби

 
Александр Селевко
Александр Селевко
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

На прошедших выходных, 17-18 февраля, в Абу-Даби (столица ОАЭ) прошли международные соревнования по фигурному катанию. Среди мужчин лучшим стал представляющий Эстонию Александр Селевко, набравший 244,46 балла. А среди женщин - Натали Лангербаур (152.86 балла)

Тренер Ирина Кононова привезла помимо Натали и Александра в Абу-Даби еще и двух девушек-юниорок. Марианна Муст после короткой программы занимала промежуточное первое место, но произвольная программа у девушки немного не задалась, что в итоге опустило ее на итоговое третье место (113,91 балла). Диана Эрпорт заняла итоговое пятое место (88,46 балла).

Мужчины:

1. Александр Селевко (Эстония) - 244.46

2. Семен Данильянц (Армения) - 175.75

3. Наоки Ма (Гонконг) - 96.13

Женщины:

1. Натали Лангербаур (Эстония) - 152.86

2. София Фарафонова (Казахстан) - 129.30

3. Анна Левковец (Казахстан) - 127.79

Юниорки:

1. Аиша Аллахвердиева (Грузия) - 119.85

2. Сарбалина Зере (Казахстан) - 119.13

3. Марианне Муст (Эстония) - 113.91

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