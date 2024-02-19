Селевко и Лангербаур везут золото из Абу-Даби

Тренер Ирина Кононова привезла помимо Натали и Александра в Абу-Даби еще и двух девушек-юниорок. Марианна Муст после короткой программы занимала промежуточное первое место, но произвольная программа у девушки немного не задалась, что в итоге опустило ее на итоговое третье место (113,91 балла). Диана Эрпорт заняла итоговое пятое место (88,46 балла).