Селевко и Лангербаур везут золото из Абу-Даби
На прошедших выходных, 17-18 февраля, в Абу-Даби (столица ОАЭ) прошли международные соревнования по фигурному катанию. Среди мужчин лучшим стал представляющий Эстонию Александр Селевко, набравший 244,46 балла. А среди женщин - Натали Лангербаур (152.86 балла)
Тренер Ирина Кононова привезла помимо Натали и Александра в Абу-Даби еще и двух девушек-юниорок. Марианна Муст после короткой программы занимала промежуточное первое место, но произвольная программа у девушки немного не задалась, что в итоге опустило ее на итоговое третье место (113,91 балла). Диана Эрпорт заняла итоговое пятое место (88,46 балла).
Мужчины:
1. Александр Селевко (Эстония) - 244.46
2. Семен Данильянц (Армения) - 175.75
3. Наоки Ма (Гонконг) - 96.13
Женщины:
1. Натали Лангербаур (Эстония) - 152.86
2. София Фарафонова (Казахстан) - 129.30
3. Анна Левковец (Казахстан) - 127.79
Юниорки:
1. Аиша Аллахвердиева (Грузия) - 119.85
2. Сарбалина Зере (Казахстан) - 119.13
3. Марианне Муст (Эстония) - 113.91
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