Призера Олимпиады по конному спорту отстранили за скачки в костюме Бората

Роуз 11 февраля выступал в соревнованиях Wallaby Hill Equestrian Extravaganza, где использовал костюмы гориллы, персонажа „Симпсонов“ и купальник манкини, известность которому принес Саша Барон Коэн в комедии „Борат“, сообщает РБК.

Поскольку на мероприятии присутствовали дети, на Роуза написали жалобу в федерацию, которая начала проверку. Всаднику может грозить штраф или дисквалификация.

В Equestrian Australia заявили, что Роуз должен уважать кодекс поведения. Сам спортсмен выразил сожаление, если его наряд кого-то обидел. По его словам, он надеется, что итоги проверки не отразятся на его подготовке к Олимпиаде в Париже.

После новости об отстранении Роуза некоторые всадники начали менять аватары в соцсетях на Бората.

Роузу 50 лет, он выиграл серебро на Играх в Пекине и Токио, а также бронзу в Рио-де-Жанейро в командном троеборье (выездка, кросс, конкур).

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