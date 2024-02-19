Обладателем Кубка Эстонии по футзалу впервые стал силламяэский клуб „Силмет“

Решающие матчи Кубка Эстонии по футзалу, которые состоялись в Йыхви, во второй год подряд прошли в формате „Финала четырех“.

В полуфинале „Силмет“ обыграл таллиннский „Бункер Пантер“ со счетом 7:4. Йыхвиский „Феникс“, который во второй год подряд вышел в финал, в полуфинале обыграл „Копли Сити“ (3:2).

В финальной игре „Силмет“ провел сильную первую половину матча, выигрывая перед перерывом со счетом 5:2. Во втором тайме к 31-й минуте „Феникс“ проигрывал со счетом 7:3 и сумел отыграть два мяча, но на большее хозяев турнира не хватило.

Эти же команды играли между собой в октябре в матче за Суперкубок Эстонии, и тогда силламяэский „Силмет“ обыграл „Феникс“ со счетом 10:2.

Теперь в копилке силламяэского клуба два трофея, которые являются единственных в истории команды.

Сможет ли силламяэский „Силмет“ также выиграть чемпионат Эстонии по футзалу в высшей лиге и завоевать третий трофей, станет известно через неделю, когда начнутся четвертьфиналы. „Силмет“, занявший третье место в регулярном чемпионате, сразится с „Нарвой Юнайтед“, занявшим шестое место. Завоевав второй год подряд серебряные медали Кубка Эстонии, „Финикс“ сразится с „Рейвэнс“ за выход в полуфинал.

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