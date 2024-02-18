ФОТО | ЧМ по биатлону: Масс-старт выиграла Брезаз-Буше. Томингас в десятке лучших, а Эрмитс показала лучший результат в своей карьере

Победу в женском масс-старте на 12,5 км одержала француженка Жюстин Бреза-Буше — 34.37,2 (0 промахов). Второй стала итальянка Лиза Виттоцци — отставание 31,2 секунды (0). Тройку призёров замкнула француженка Лу Жанмонно + 56,7 (1).

Обе представительницы Эстонии, вышедшие на старт, также провели отличную гонку. Туули Томингас финишировала восьмой (1; +1.46,9). Регина Эрмитс допустила один промах и заняла лучшее в своей карьере 12-е место (1; +1.56,7)).

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