ООН хочет снова голосовать в Совбезе о прекращении огня в Газе. США намерены наложить вето

Соединенные Штаты дали понять, что воспользуются правом вето.

Алжир выдвинул первоначальный проект резолюции более двух недель назад. Но посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд быстро заявила, что текст может поставить под угрозу переговоры о достижении паузы в войне.

„Этот проект резолюции может поставить под угрозу важные переговоры, сорвав продолжающиеся изнурительные дипломатические усилия по освобождению заложников и обеспечению длительной паузы, в которой так отчаянно нуждаются палестинские гражданские лица и гуманитарные работники“, — сказала тогда Томас-Гринфилд журналистам.

По словам дипломатов, в субботу Алжир попросил поставить проект на голосование во вторник. Для принятия резолюции Совета Безопасности ООН необходимо как минимум девять голосов „за“ и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза — США, Великобритании, Франции, Китая и России.

„Соединенные Штаты не поддерживают принятие решения по этому проекту резолюции. Если он будет вынесен на голосование в том виде, в котором он был подготовлен, он не будет принят“, — говорится в заявлении Томас-Гринфилд, опубликованном в субботу.

„Крайне важно, чтобы другие стороны обеспечили этому процессу максимальные шансы на успех, а не принимали меры, которые ставят его — и возможность долгосрочного урегулирования военных действий — под угрозу“, — сказала она.

Вашингтон традиционно защищает Израиль в ООН и с 7 октября — начала войны с ХАМАС, — уже дважды блокировал решения Совета Безопасности. Однако в двух голосованиях США воздерживались, что позволило Совету принять резолюции, направленные на увеличение гуманитарной помощи Газе и призывающие к срочным и длительным гуманитарным паузам в боевых действиях.