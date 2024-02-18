ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (725-й день)| Боррель заявил, что ситуация в Украине „будет решена через три месяца“
Подводим итоги очередного дня войны.
Германия поставила Украине непригодные к бою машины по завышенным ценам, говорится в расследовании Bild
Боррель заявил, что ситуация в Украине „будет решена через три месяца“.
На Мюнхенской конференции по безопасности у главы дипломатии ЕС спросили о наличии средств у Европы для окончания мировых конфликтов, в том числе в Украине. Боррель дал понять, что времени на нынешние подходы к проблеме Украины не осталось.
„Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто „давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД“. Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя“, - заявил дипломат.
Но, по его мнению, европейское общество еще не осознало, что живет „в ситуации войны“. „Я думаю, мы пока еще этого не понимаем, но нужно осознать, что мы находимся в ситуации войны. Я думаю, что на самых высших уровнях, на средних уровнях и, может быть, общественное мнение еще не в совершенно новом ментальном настрое“, - заявил глава дипслужбы ЕС.
Сухопутные войска Украины в своем телеграм-канале опубликовали видео, на котором, как утверждается, показано убийство двоих пленных бойцов ВСУ российскими военными.
Сообщается, что видео (Внимание! Кадры убийства — не переходите по ссылке, если для вас неприемлимо видеть такое) было снято северо-восточнее села Веселое в Донецкой области в укреплениях 10-й бригады.
Веселое расположено примерно в 6 километрах от Авдеевки.
Украинский мониторинговый проект DeepState сообщает, что российские военные убили шестерых пленных бойцов ВСУ в Авдеевке, которые из-за ранений не смогли покинуть город с остальными войсками.
Кадры с убитыми распространили российские Z-каналы, сослуживцы, пишет DeepState, подтвердили личности погибших.
Группа украинских военных оказалась окружена на территории бывшей военной части в Авдеевке. Была предприняты попытка прорыва, однако часть военных получили ранения и сами выйти из окружения не могли, им требовалась эвакуация.
14 февраля, пишет DeepState, начался выход малыми группами, а раненым пообещали эвакуацию, которая должна была прибыть 15 февраля. С пятерыми ранеными остался один из уцелевших бойцов, 15 февраля около полудня военная часть была занята российскими войсками, на следующий день появились кадры с убитыми.
DeepState напоминает, что ранее один из бойцов ВСУ сообщил в соцсетях, что в Авдеевке командир сказал о раненых „бросайте их нафиг и сжигайте все“. При этом приказ услышал именно раненый боец.
Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре войны в Украине пишет об отставке командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.
В ВСУ заявили, что выход украинских войск из Авдеевки „был настолько успешным, насколько позволяли обстоятельства“
По словам официального представителя оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ Дмитрия Лиховия, войска отходили на заранее подготовленные и укрепленные позиции.
„Вышли те, кому угрожала блокировка. Вывод был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства. Он был осуществлен в соответствии с одним из планов на один из вариантов развития событий, который сложился“, — цитирует Лиховия УНИАН.
Некоторые военнослужащие попали в плен, заявил он, но точных данных об их числе, по его словам, пока нет.
„В таких случаях часть еще выходит в свои подразделения, позже приходят в пункты постоянной дислокации, выходят на связь, поэтому цифры будут некорректными“, — сказал он.
„Будут обращения к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам относительно гуманного обращения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и дальнейших обменов для освобождения наших побратимов“, — добавил Лиховий.
Жанна Немцова призвала ответить на убийство Навального военной, экономической и гуманитарной поддержкой Украины.
„Поскольку мы сегодня говорим об Алексее Навальном, его смерти, я хочу напомнить, что еще до полномасштабной войны в Украине президент [США] Байден сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, то будут серьезные последствия. И мне кажется, что такими последствиями должна стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины“, — сказала дочь Бориса Немцова, основательница фонда его имени на дискуссии о будущем России на конференции по безопасности в Мюнхене.
Владимир Путин в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину снова заявил, что война в Украине прекратилась бы полтора года назад, „если бы не позиция Запада“.
Он добавил, что российские власти „готовы к диалогу“.
Истребители F-16 могут поступить Украине в июне, пишет Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников.
„Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине“, - подтвердил эту информацию министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, сославшись на график, который был подтвержден другим европейским чиновником, присутствовавшим на Мюнхенской конференции по безопасности.
Украинское правительство ожидает, что 12 пилотов пройдут подготовку на истребителях к концу сентября.
Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что сбитый украинскими военными российский самолет Су-34 упал в селе Дяково на оккупированной территории.
Падение самолета, написал Лысогор в телеграме, наблюдали и сняли на видео местные жители. Данные о жертвах и разрушениях на земле уточняются, добавил он.
В ВСУ 17 февраля заявили о трех сбитых российских самолетах — двух Су-34 и одном Су-35. 18 февраля командование Воздушных сил ВСУ сообщило о еще одном сбитом Су-34.
Войска РФ в ночь на 17 февраля обстреляли Краматорск и Славянск.
Погибли, по последним данным, четыре человека, в том числе трое членов одной семьи — 46-летняя женщина, 23-летний сын и его бабушка, их тела спасатели достали из-под обломков разрушенного в Краматорске жилого дома, а также сторож школы в Славянске.
В Славянске от обстрела пострадало здание, в котором размещался „пункт несокрушимости“ и социальная столовая.
На этих снимках, сделанных 17 февраля в Краматорске, спасатели разбирают обломки разрушенных зданий.
Дания решила передать Украине всю свою артиллерию.
Об этом объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Фредрексен подчеркнула, что Европе не стоит ждать, когда США утвердят финансирование военной помощи Украине, а следует самим принять меры для своей защиты.
Премьер-министр, сообщает УНИАН, призвала другие страны последовать примеру Дании и передать ВСУ то оружие, которое есть в их распоряжении, поскольку в Украине оно нужнее.
Кроме того, пишет «РБК-Украина», Фредериксен считает, что ЕС должен дать Украине четкий сигнал, что она присоединится к НАТО и Евросоюзу.
Российские войска в ночь на 18 февраля вновь атаковали Украину дронами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 14 ударных беспилотников, 12 из них удалось сбить.
Кроме того, украинские военные сообщили о нанесенном ВС России ударе управляемой авиационной ракетой Х-59. Ее, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, удалось сбить.
Российские войска, по данным ВСУ, за прошедшие сутки также нанесли удары тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и тремя крылатыми ракетами Х-22.