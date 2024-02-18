ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (725-й день)| Боррель заявил, что ситуация в Украине „будет решена через три месяца“

Группа украинских военных оказалась окружена на территории бывшей военной части в Авдеевке. Была предприняты попытка прорыва, однако часть военных получили ранения и сами выйти из окружения не могли, им требовалась эвакуация.

Украинский мониторинговый проект DeepState сообщает, что российские военные убили шестерых пленных бойцов ВСУ в Авдеевке, которые из-за ранений не смогли покинуть город с остальными войсками.

Сообщается, что видео (Внимание! Кадры убийства — не переходите по ссылке, если для вас неприемлимо видеть такое) было снято северо-восточнее села Веселое в Донецкой области в укреплениях 10-й бригады.

Сухопутные войска Украины в своем телеграм-канале опубликовали видео, на котором, как утверждается, показано убийство двоих пленных бойцов ВСУ российскими военными.

Но, по его мнению, европейское общество еще не осознало, что живет „в ситуации войны“. „Я думаю, мы пока еще этого не понимаем, но нужно осознать, что мы находимся в ситуации войны. Я думаю, что на самых высших уровнях, на средних уровнях и, может быть, общественное мнение еще не в совершенно новом ментальном настрое“, - заявил глава дипслужбы ЕС.

„Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто „давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД“. Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя“, - заявил дипломат.

На Мюнхенской конференции по безопасности у главы дипломатии ЕС спросили о наличии средств у Европы для окончания мировых конфликтов, в том числе в Украине. Боррель дал понять, что времени на нынешние подходы к проблеме Украины не осталось.

Боррель заявил, что ситуация в Украине „будет решена через три месяца“.

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14 февраля, пишет DeepState, начался выход малыми группами, а раненым пообещали эвакуацию, которая должна была прибыть 15 февраля. С пятерыми ранеными остался один из уцелевших бойцов, 15 февраля около полудня военная часть была занята российскими войсками, на следующий день появились кадры с убитыми.

DeepState напоминает, что ранее один из бойцов ВСУ сообщил в соцсетях, что в Авдеевке командир сказал о раненых „бросайте их нафиг и сжигайте все“. При этом приказ услышал именно раненый боец.

Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре войны в Украине пишет об отставке командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

В ВСУ заявили, что выход украинских войск из Авдеевки „был настолько успешным, насколько позволяли обстоятельства“

По словам официального представителя оперативно-стратегической группировки войск „Таврия“ Дмитрия Лиховия, войска отходили на заранее подготовленные и укрепленные позиции.

„Вышли те, кому угрожала блокировка. Вывод был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства. Он был осуществлен в соответствии с одним из планов на один из вариантов развития событий, который сложился“, — цитирует Лиховия УНИАН.

Некоторые военнослужащие попали в плен, заявил он, но точных данных об их числе, по его словам, пока нет.

„В таких случаях часть еще выходит в свои подразделения, позже приходят в пункты постоянной дислокации, выходят на связь, поэтому цифры будут некорректными“, — сказал он.

„Будут обращения к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам относительно гуманного обращения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и дальнейших обменов для освобождения наших побратимов“, — добавил Лиховий.

Жанна Немцова призвала ответить на убийство Навального военной, экономической и гуманитарной поддержкой Украины.