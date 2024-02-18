ФОТО | ЧЭ по легкой атлетике: Сууманн обогнала Верлин, а Хаузенберг завоевывает золотую медаль в прыжках в длину

Чемпионат Эстонии — это последний шанс для спортсменов отобраться на чемпионат мира в закрытых помещениях в Глазго или заработать рейтинговые очки для квалификации на чемпионат мира на основе рейтинга.

В субботу самый яркий результат показал спринтерша Ыйлме Выро, установившая рекорд Эстонии - 7,28 в беге на 60 м.

В воскресенье самыми ожидаемыми соревнованиями стали бег на 60 м с барьерами у женщин, где впервые в этом сезоне встретились Креэте Верлин и Диана Сууманн. В финале обе установили рекорд сезона. Сууманн заняла первое место со временем 8.16. Верлин стала второй - 8.18. Рекорд Эстонии - 8,07 - принадлежит Сууманн. Третье место заняла Эльза Пуу с результатом 8,74.

В беге на 60 м с барьерами у мужчин самое быстрое время показал Кейсо Пердикс, завоевавший золотую медаль (7,88). Серебряная медаль досталась Таави Чернявски (8,15), а бронзовая - Йоханнесу Трейелю (8,22).

В прыжках в высоту среди женщин золотую медаль завоевала Аллика Инкери Мозер, которая взяла высоту 3,90. За ней следуют Эллен Ингрид Аадамсоо (3,50) и Марлеен Ритари с бронзой (3,40).

В прыжках в длину у мужчин, как и ожидалось, золотую медаль завоевал Ханс-Кристиан Хаузенберг, взявший в лучшей попытке высоту - 7,46. Реймо Сепп стал вторым (6,96), а Рон Себастьян Пуйесте - третьим (6,89).

В прыжках в длину у женщин Лииса-Мария Лусти прыгнула на 6,43 метра. Катре София Палм завоевала бронзу (6,07), а Эльза Пуу заработала бронзу с результатом на сантиметр хуже.

В толкании ядра у женщин победила Кетлин Пииримяэ (15,40). Берит Саар стала второй (14,32), а Моника Вайнола - третьей (13,89).

В беге на 800 м среди женщин Мариэль Климейер завоевала вторую золотую медаль чемпионата Эстонии этого года со временем 2.16,28. Марлен Колл выиграла серебряную медаль со временем 2.18,75, а Стелла Сохви Альтметс - бронзовую (2.19,51).

В беге на 800 м у мужчин золотую медаль завоевал Стен Сихвер (1.54,96), серебро у Рихарда Кауп-Лапынина (1.56,04), Энари Тынстрём - третий (1.59,61).