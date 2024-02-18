Зеленский об Авдеевке: мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим

По словам Зеленского, Байден заверил, что сделает все, чтобы был положительный результат по голосованию за выделение денег.

„Мы хотим сохранить жизнь наших ребят. Я рад, что такое правильное взвешенное решение есть у военного командования. Мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим", - добавил президент Украины.

Напомним, что 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе войск из Авдеевки. „Исходя из оперативной обстановки вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих было принято решение вывести наши подразделения из города и перейти к обороне на более выгодных рубежах“, – сообщил он.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.