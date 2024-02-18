ВИДЕО | „Левадия“ пополнилась голландским полузащитником

Мусаба провел восемь матчей в высшей футбольной лиге Нидерландов. Большую часть своей карьеры он выступал в Первом дивизионе Нидерландов, где забил шесть голов. Полузащитник, имеющий гражданство Нидерландов и Демократической Республики Конго, выступал за „Витесс“, „Фортуну Ситтард“, „Дордрехт“ и „ТОП Осс“.

„Я очень рад, что смог присоединиться к такому замечательному клубу - это именно то, что я хотел. Я считаю, что „Левадия“ - хороший клуб, откуда я смогу сделать шаг вперед“, — сказал Мусаба в интервью официальному сайту таллиннского клуба.

Он считает, что важно сначала адаптироваться и влиться в коллектив: „В начале я поставил перед собой цель почувствовать ритм команды и интегрироваться в коллектив, а затем буду стремиться выиграть все возможные титулы. К счастью, у клуба тот же менталитет и цель“.

„Меня очень хорошо приняли в команде и клубе. С самого начала все были вежливы и любезны со мной - и игроки, и обслуживающий персонал. Благодаря этому я чувствую себя самим собой и очень доволен тем, как все сложилось“, — добавил Мусаба.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.