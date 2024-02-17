ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (724-й день) | Россия полностью захватила Авдеевку

Минобороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотников. Как заявили в ведомстве, ночью российские регионы атаковали 33 дрона самолетного типа — все они были перехвачены. 18 беспилотников, сообщило Минобороны, перехватили над территорией Брянской области, шесть — над Калужской, по четыре — над Белгородской и Воронежской, один — над Курской.

Четыре человека погибли при обстреле поселка Пантелеймоновка в аннексированной ДНР. Об этом сообщил назначенный Россией глава региона Денис Пушилин. По его словам, еще шесть человек получили ранения.

Зеленский на MSC призвал усилить противостояние агрессии РФ. „Возможно, в Европе наступают времена, когда вопрос о задействовании статьи 5 Договора о НАТО будет вопросом не Вашингтона, а европейских столиц“, - предупредил Зеленский. Подробнее ЗДЕСЬ.

Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое при взрыве создаст мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), способный вывести из строя правительственные и коммерческие спутники, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с разведданными США об этом оружии. Подробнее ЗДЕСЬ.

Генсек НАТО: США должны выполнить то, что обещали Украине. Конгресс США должен как можно скорее одобрить 60-миллиардный пакет военной помощи Киеву, заявил Йенс Столтенберг. Чем дольше США тянут с предоставлением помощи, тем больше украинцев погибнет на фронте, предупредил он. Подробнее ЗДЕСЬ.

Украинские ПВО утром сбили три российских самолета, заявил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Два сбитых самолета — истребители-бомбардировщики Су-34, еще один — истребитель Су-35.

США передали Эстонии около 500 тысяч долларов конфискованных активов РФ на восстановление Украины. Эти средства Минюст США конфисковал еще в марте прошлого года в рамках дела о контрабанде: злоумышленники пытались импортировать в РФ американский высокоточный шлифовальный станок, который может использоваться в военной промышленности, в том числе при производстве ядерного вооружения, сообщается в телеграм-канале DW. Подробнее ЗДЕСЬ.