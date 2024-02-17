ФОТО | Чемпионат мира по биатлону: Сборная Эстонии заняла четвертое место в женской эстафете

Победу в женской эстафете 4х6 км одержала сборная Франции (Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон) – 1:15.00,8 (2 штрафных круга +11 дополнительных патронов).

Второй к финишу пришла сборная Швеции (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг), которая проиграла Франции 38,3 секунды (1+12). Третье место у сборной Германии (Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс), которая уступила Франции 1 минуту и 14,2 секунды (0+9).

Сборная Эстонии (Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сюзан Кюльм и Йоханна Талихярм), которая до последнего огневого рубежа вела борьбу за медали, заняла четвертое место - 1.40,1 (0+11).

Регина Эрмитс отлично провела первую смену и завершила свою смену на третьем месте, уступив лидеру Франции 21 секунду.

Туули Томингас вывел Эстонию в лидеры, а представительница сборной Франции была вынуждена отправиться на штрафной круг. Томингас сохранила лидерство, а наша женская команда опережала вторую Норвегию на 19 секунд.

Сюзан Кюльм также провела отличную смену и сохранила для эстонской команды место в первой тройке. Франция, захватившая лидерство, опережала нашу сборную на 28 секунд.

Йоханна Талихярм удерживала нашу сборную на третьем месте, но Германия не отставала. На последнем огневом рубеже Талихярм пришлось израсходовать все запасные патроны и мы опустились на четвертое место, отставание от Германии составило 20 секунд.

В крупных титульных соревнованиях женская сборная Эстонии до сегодняшнего дня занимала в эстафете в лучшем случае девятое место. Это было на Олимпиаде 1992 года в Альбервиле. Тогда в эстафете принимало участие только три человека - Елена Вшивцева, Эвели Питерсон и Криста Лепик.

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