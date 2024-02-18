Хроника событий: как митрополиту пришлось покинуть Эстонию

Комментируя утверждения министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, что митрополит как минимум последние полгода провел в России и редко появлялся в Эстонии, отец Игорь сказал: „Нет. У министра же есть возможность проверить, уточнить количество дней в году, которые владыка находился за пределами Эстонии. Но точно нельзя сказать, что он все полгода где-то там находился. Какое-то время в сентябре-октябре, потом еще летом уезжал. У него есть уважительная причина, чтобы часто бывать и подолгу задерживаться. У него престарелая мама, которой 90 лет. Она восстанавливается после инсульта. И он маму очень любит. И, конечно, он пытается по возможности оказывать ей сыновье внимание“.

23 января в передаче „Кофе+„ на ЭТВ+ протоиерей Игорь Прекуп отметил: „С одной стороны, учитывая градус напряженности в обществе, можно было этого ожидать. А с другой – мы надеялись, что это всё-таки не произойдет, поскольку владыка был очень аккуратен в своих высказываниях. Правда, и это вызывало превратные толкования. И уж точно ничего вредного для общества, тем более опасного, он даже и не помышлял“.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс также заявил, что глава ЭПЦ МП митрополит Евгений как минимум последние полгода провел в основном в России и редко появлялся в Эстонии.

„Государство решило отказать в продлении вида на жительство, потому что Решетников поддерживает агрессора в своей общественной деятельности и выступлениях, и он не изменил своего поведения, несмотря на предыдущие предупреждения“, – объяснил руководитель пограничного бюро Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

18 января Департамент полиции и погранохраны объявил, что не будет продлевать вид на жительство митрополиту Евгению, предстоятелю Эстонской православной церкви Московского патриархата, и что он должен покинуть Эстонию до 6 февраля. Это решение было публично обосновано тем, что митрополит Евгений не изменил своего поведения, что, по оценке ведомства, делает его действия угрозой безопасности государства, сообщает BNS.

„Производство еще не завершено. До 25 января у владыки Евгения есть возможность представить обоснованные возражения и объяснения, чтобы соответствующие компетентные органы могли бы взвесить эти объяснения и

принять окончательное решение. В связи с этим можно только удивляться, почему это решение было озвучено так, словно оно уже принято окончательно и обжалованию не подлежит. Обычно в таких случаях не сообщают ни деталей ходатайства, ни подробностей, какие, собственно, к человеку претензии. Я как сотрудник информационного отдела был допущен к этому документу, который, согласно требованию Департамента полиции и погранохраны, предназначен для служебного, внутреннего пользования. И то, что я прочитал там в качестве обоснования – о якобы угрозе государственной безопасности Эстонии… ну, извините!“ – отметил Прекуп.

В СМИ обсуждался также вопрос, может ли митрополит выполнять свои обязанности, находясь вне Эстонии? Или потребуется в срочном порядке выбирать, назначать нового митрополита?

„Как уже высказался член нашего Синода Сергей Мянник, он (митрополит) может хоть будучи за границей по интернету связываться и руководить дистанционно. Это не проблема, – заверил отец Игорь. – Другой вопрос – что выберет он сам, что выберет наша Церковь на Соборе. Архиереев у нас еще хватает. Есть епископ Нарвский и Причудский Лазарь, есть викарий митрополита Евгения епископ Сергий. Так что есть кому руководить даже в отсутствие доступа митрополита к интернету. Другое дело – сам факт такого вторжения во внутреннюю жизнь Церкви. Говорят, что дело не в Церкви, а в конкретном человеке. Извините. От нас отрывают нашего отца, а Церковь – это семья. Это нас касается. И, по нашему мнению, это недопустимо“.

На своей страничке в Фейсбуке отец Игорь написал так: „Митрополит Евгений – это лучшее, что с нами могло случиться. И даже не могло, но случилось“.

Вступились за Евгения

23 января вечером священнослужители Эстонской евангелическо-лютеранской церкви