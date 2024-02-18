Хроника событий: как митрополиту пришлось покинуть Эстонию
В середине января стало известно, что Департамент полиции и погранохраны отказал в продлении вида на жительство Митрополиту Таллиннскому и всея Эстонии Евгению (в миру – Валерий Решетников). В качестве причин отказа власти назвали угрозу безопасности Эстонии и поддержку страны-агрессора в войне против Украины. „МК-Эстония“ выяснила, как развивались события в течение этой недели.
18 января Департамент полиции и погранохраны объявил, что не будет продлевать вид на жительство митрополиту Евгению, предстоятелю Эстонской православной церкви Московского патриархата, и что он должен покинуть Эстонию до 6 февраля. Это решение было публично обосновано тем, что митрополит Евгений не изменил своего поведения, что, по оценке ведомства, делает его действия угрозой безопасности государства, сообщает BNS.
„Государство решило отказать в продлении вида на жительство, потому что Решетников поддерживает агрессора в своей общественной деятельности и выступлениях, и он не изменил своего поведения, несмотря на предыдущие предупреждения“, – объяснил руководитель пограничного бюро Пыхьяской префектуры Индрек Ару.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс также заявил, что глава ЭПЦ МП митрополит Евгений как минимум последние полгода провел в основном в России и редко появлялся в Эстонии.
„Есть причины“
23 января в передаче „Кофе+„ на ЭТВ+ протоиерей Игорь Прекуп отметил: „С одной стороны, учитывая градус напряженности в обществе, можно было этого ожидать. А с другой – мы надеялись, что это всё-таки не произойдет, поскольку владыка был очень аккуратен в своих высказываниях. Правда, и это вызывало превратные толкования. И уж точно ничего вредного для общества, тем более опасного, он даже и не помышлял“.
Комментируя утверждения министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, что митрополит как минимум последние полгода провел в России и редко появлялся в Эстонии, отец Игорь сказал: „Нет. У министра же есть возможность проверить, уточнить количество дней в году, которые владыка находился за пределами Эстонии. Но точно нельзя сказать, что он все полгода где-то там находился. Какое-то время в сентябре-октябре, потом еще летом уезжал. У него есть уважительная причина, чтобы часто бывать и подолгу задерживаться. У него престарелая мама, которой 90 лет. Она восстанавливается после инсульта. И он маму очень любит. И, конечно, он пытается по возможности оказывать ей сыновье внимание“.
Rus.err.ee пишет, что МВД Эстонии сообщило: по окончании срока действующего срочного вида на жительства – до 6 февраля – митрополит должен покинуть страну.
„Производство еще не завершено. До 25 января у владыки Евгения есть возможность представить обоснованные возражения и объяснения, чтобы соответствующие компетентные органы могли бы взвесить эти объяснения и
принять окончательное решение. В связи с этим можно только удивляться, почему это решение было озвучено так, словно оно уже принято окончательно и обжалованию не подлежит. Обычно в таких случаях не сообщают ни деталей ходатайства, ни подробностей, какие, собственно, к человеку претензии. Я как сотрудник информационного отдела был допущен к этому документу, который, согласно требованию Департамента полиции и погранохраны, предназначен для служебного, внутреннего пользования. И то, что я прочитал там в качестве обоснования – о якобы угрозе государственной безопасности Эстонии… ну, извините!“ – отметил Прекуп.
В СМИ обсуждался также вопрос, может ли митрополит выполнять свои обязанности, находясь вне Эстонии? Или потребуется в срочном порядке выбирать, назначать нового митрополита?
„Как уже высказался член нашего Синода Сергей Мянник, он (митрополит) может хоть будучи за границей по интернету связываться и руководить дистанционно. Это не проблема, – заверил отец Игорь. – Другой вопрос – что выберет он сам, что выберет наша Церковь на Соборе. Архиереев у нас еще хватает. Есть епископ Нарвский и Причудский Лазарь, есть викарий митрополита Евгения епископ Сергий. Так что есть кому руководить даже в отсутствие доступа митрополита к интернету. Другое дело – сам факт такого вторжения во внутреннюю жизнь Церкви. Говорят, что дело не в Церкви, а в конкретном человеке. Извините. От нас отрывают нашего отца, а Церковь – это семья. Это нас касается. И, по нашему мнению, это недопустимо“.
На своей страничке в Фейсбуке отец Игорь написал так: „Митрополит Евгений – это лучшее, что с нами могло случиться. И даже не могло, но случилось“.
Вступились за Евгения
23 января вечером священнослужители Эстонской евангелическо-лютеранской церкви
(ЭЕЛЦ) опубликовали открытое письмо, в котором потребовали от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса пересмотреть решение о лишении вида на жительство православного митрополита Евгения, поскольку считают, что эстонское государство не имеет права диктовать политические позиции руководителям Церкви.
Священнослужители ЭЕЛЦ Энн Ауксманн, Иллимар Тоомет и Вейко Вихури считают обвинения в адрес митрополита Евгения произвольными и исключительно политически мотивированными, сообщает BNS.
„Согласно Конституции, Эстония не имеет права предписывать церковным лидерам, какие политические или социальные взгляды они должны выражать или, если речь не идет о четко запрещенном законом, не должны выражать“, – заявляют священнослужители.
Они добавили, что каждый человек имеет конституционное право оставаться верным своим взглядам и убеждениям, и никто не должен быть вынужден их менять.
„Насколько нам известно, митрополита Евгения обвиняют не в каких-либо правонарушениях, а в недостаточном принятии и выражении политических взглядов правительства“, – отметили священнослужители.
Также, по мнению авторов письма, Эстония не имеет ни малейшей компетенции вмешиваться в организацию межцерковных отношений, которые подпадают под каноническое право.
„Конституционный принцип, согласно которому Церковь не является основой государства, обязывает государство быть нейтральным по отношению ко всем
церквям и другим религиозным объединениям, в том числе и в политическом плане. К сожалению, решение в отношении митрополита Евгения оставляет впечатление ходатайства о применении контроля над настроениями, что противоречит принципам Конституции Эстонии и Всеобщей декларации прав человека, а также природе правового государства, согласно которой никто не может быть признан виновным в чем-либо без соответствующего решения суда“, – подчеркнули священнослужители.
Они упрекают министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в том, что он предписал Церкви, действующей в соответствии с эстонским законодательством, избрать нового лидера, придерживающегося взглядов, совместимых с политической властью, и тем самым активно вмешался во внутренние дела Церкви.
„Такое поведение характерно для авторитарных режимов. В истории Эстонии можно провести параллель с 1939 годом, когда авторитарный режим Константина Пятса заставил Эстонскую евангелическо-лютеранскую церковь избрать нового епископа, поскольку действующий епископ впал в немилость, а правительство отстранило и его, и руководящие органы Церкви“, – напомнили священнослужители.
По мнению священнослужителей ЭЕЛЦ, подобный образ действий не относится к области либеральной демократии и верховенства права.
„Мы глубоко встревожены перспективой того, что эстонское государство в будущем будет требовать от церквей и общин политической лояльности и верности убеждениям и взглядам стоящего у власти правительства“, – заявили они, добавив, что считают, что решение о лишении митрополита Евгения вида на жительство должно быть пересмотрено.
„Рано хоронить“
Именно так сказал на ЭТВ+ отец Игорь. 27 января канцелярия митрополита Таллинского и всея Эстонии разослала пресс-сообщение, в котором рассказала о дальнейших действиях митрополита.
„18 января 2024 года из Департамента полиции и пограничной охраны было получено официальное письмо об инициировании отказа в продлении временного вида на жительство Предстоятеля ЭПЦ МП митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, – говорилось в сообщении. – Пользуясь правом представить до 25 января 2024 (включительно) свои возражения и мнения в ответ на вышеназванное письмо, митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений направил 25 января в Департамент полиции и пограничной охраны свои возражения в отношении причин отказа в продлении временного вида на жительство, указанных в письме от 18 января 2024, и ходатайствовал о продлении временного вида на жительство с учётом предоставленных возражений“.
Тем временем на странице ЭПЦ МП в социальных сетях появилась информация, что митрополит Евгений 30 января в храме иконы Божией Матери „Скоропослушница“ в Таллинне возглавит соборное богослужение.
В нем говорилось: „Приглашаем всех на совместную молитву о нашей Церкви!
29 января в 17.00 – вечернее богослужение.
30 января в 8.30 – начало чтения Часов, в 9.00 – Божественная Литургия“.
30 января 2024 года в храме в честь иконы Божией Матери „Скоропослушница“ в Таллинне состоялось чрезвычайное заседание Собора
ЭПЦ МП. Его предваряло соборное богослужение, которое совершил Предстоятель ЭПЦ МП Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений в сослужении епископа Нарвского и Причудского Лазаря, викария Таллиннской епархии епископа Маардуского Сергия и большей части духовенства Таллиннской и Нарвской епархий.
Согласно Уставу, Собор является высшим органом управления ЭПЦ МП. Членами Собора является всё духовенство (исключая заштатных и запрещённых в служении священников), члены Синода из мирян, а также по одному представителю от мирян, избираемых от каждого Прихода.
Собор был созван в связи с тем, что ДПП начал производство по отказу в продлении ВНЖ митрополита Евгения. В ходе обсуждения Собор принял решение от имени всей ЭПЦ МП ходатайствовать о продлении ВНЖ Митрополиту Евгению.
31 января Владыка Евгений дал интервью ERR, в котором сообщил: „Я остаюсь главой Эстонской церкви, меня никто не освобождал, не снимал. Меня выбрал Собор Эстонской церкви, это представители всех Приходов, все духовенство и миряне, представители от каждого Прихода. Поэтому именно этот орган должен решить, могу я быть здесь дальше или не могу. Я покидаю, но я остаюсь!“
Последние дела
3 февраля 2024 года по окончании Всенощного бдения в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений возглавил чин наречения архимандрита Даниила (Леписка), настоятеля храма святого великомученика Георгия в Тарту, во епископа Тартуского, викария Таллиннской епархии.
Предстоятелю ЭПЦ МП сослужили епископ Нарвский и Причудский Лазарь и епископ Маардуский Сергий, викарий Таллиннской епархии. Избранный к архиерейскому служению архимандрит Даниил обратился к Владыке Евгению и сослужившим ему архипастырям со ставленническим словом.
4 февраля 2024 года, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе за Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Даниила (Леписка) во епископа Тартуского, викария Таллиннской епархии. Богослужение также возглавил Предстоятель ЭПЦ МП Владыка Евгений в сослужении митрополита Виленского и Литовского Иннокентия, епископа Нарвского и Причудского Лазаря, епископа Маардуского, викария Таллиннской епархии, Сергия, епископа Тракайского, викария Виленской епархии, Амвросия и клириков Таллиннской и Нарвской епархий ЭПЦ МП.
В завершение Литургии Предстоятель ЭПЦ МП обратился к новопоставленному епископу Тартускому с напутственным словом и вручил ему архиерейский жезл, после чего епископ Даниил подал верующим своё первое архиерейское благословение.
По окончании богослужения Митрополит Евгений обратился со словом утешения к своей пастве. Обращаясь к верующим, Владыка призвал не унывать, уповать на Промысел Божий и помнить, что Господь не даёт креста не по силам. Во времена искушений важно не забывать слова Спасителя: „В терпении вашем стяжите души ваша“ (Лк. 21:19), ведь именно терпеливое перенесение скорбей ведёт нас ко спасению.
5 февраля 2024 года представители ДПП официально уведомил митрополита
Таллиннского и всея Эстонии Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Представители департамента передали митрополиту Евгению уведомление и решение об отказе в продлении вида на жительство в Церковном управлении по адресу ул. Пикк, 64/1–4.
6 февраля Владыка Евгений покинул пределы Эстонии. Перед отъездом Предстоятель ЭПЦ МП обратился к своей пастве с напутственным словом.
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Слово митрополита Евгения по отъезде c Эстонской земли
Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, дорогие братья и сёстры!
Христос воскресе!
По словам апостола Павла, нам, христианам, следует всегда с благодушием принимать все случающиеся с нами обстоятельства: „Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите!“ (2 Фес. 5, 16). И эта наша радость и благодушие проистекают не по причине каких-то земных успехов и достижений, а по причине нашей веры: „Се бо прииде Крестом радость всему миру“. И эту радость, как говорит Христос, „никто не отнимет от вас“ (Ин. 16, 22). Поэтому в настоящие дни я хотел бы обратиться к вам с призывом пребывать в благодушии, благодарить Бога за всё и не терять духовной радости, которую от всех нас ждёт Господь.
А поблагодарить Бога нам действительно есть за что! За прошедшие дни произошло много событий. Впервые за 34 года на эстонской земле в нашей Церкви была совершена архиерейская хиротония, на этой неделе прошло заседание Синода, был созван и проведён Собор. За последние полгода в священный сан были рукоположены два диакона. Проходят молодёжные, культурные и просветительские мероприятия. А самое главное, что в наших храмах совершается служба Божия и церковные Таинства! И очень важно нам этого не забывать и за всё благодарить Господа Бога! Призываю вас всех, по слову апостола Павла, „сохранять единство духа в союзе мира“ (Еф. 4, 3).
Надеемся, что и далее, с Божьей помощью, церковная жизнь не изменится и будет продолжаться в своём ритме. В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий Предстоятеля нашей Церкви. В свою очередь я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне Церкви, пусть даже и в дистанционном режиме.
Всемилостивый Господь да поможет всем нам идти путём заповедей Христовых, приближаясь к Его Небесному Царству!
Христос посреди нас!
Благословение Божие да будет со всеми вами!