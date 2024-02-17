ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии забил в дебютном матче Высшей лиги Ирландии за 5 минут

В первом туре нового сезона Высшей лиги чемпионата Ирландии „Богемиан“ выигрывал на 5-й минуте у „Слайго Роверс“ со счетом 1:0. Однако на перерыв „Богемиан“ уходил проигрывая со счетом 2:1, а сам матч завершился вничью (2:2).

Рейнкорт стал единственным из трех игроков сборной Эстонии, который вышел в стартовом состав „Богемиана“. Он сыграл 61 минуту. Михаэль Лиландер и Мартин Миллер начали первую игру сезона со скамейки запасных. Лиландер вышел на поле на 34-й минуте из-за травмы партнера по команде Роберта Корнуолла, Миллер вышел на замену на 76-й минуте и в конце матча получил желтую карточку.

Дублинский футбольный клуб „Богемиан“ был основан в 1890 году и за свою 133-летнюю историю 11 раз становился чемпионом в высшей лиге чемпионата Ирландии и семь раз выигрывал Кубок страны.

Турнирная таблица:

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