Военный дневник
16.02.2024, 21:48

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (723-й день) | Александр Лукашенко рассказал о задержании „диверсантов“ на границе Беларуси с Украиной

 
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ФОТО: Roman Chop | AP/ Scanpix

Подводим итоги событий еще одного дня войны в Украине.

„Очевидно, его убил Путин“. Президент Украины Владимир Зеленский — об Алексее Навальном

„Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Он должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное“, — сказал Зеленский.

Подробнее здесь и здесь.

Александр Лукашенко рассказал о задержании „диверсантов“ на границе Беларуси с Украиной

Его слова приводит издание Zerkalo.

„Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы не заметили. Это хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно делать свою работу. Только что чекистско-военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты. А среди них и белорусы. И это практически два-три раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне, и власти, очень важны поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны, будет и народ единым и монолитным“, — заявил Лукашенко на собрании Белкоопсоюза.

Накануне в Лельчицком районе вводили режим контртеррористической операции. В местной администрации заявили, что это учебная тревога.

Минюст признал иноагентом Олега Тинькова

Также в реестр иноагентов внесли актера Никиту Кукушкина, философа Юлию Синеокую, чеченского активиста Аслана Арцуева и литературного критика Анну Наринскую

„Он точно был смелым и целеустремленным человеком“. Жены российских мобилизованных опубликовали заявление в связи со смертью Навального

В телеграм-канале родственниц мобилизованных „Путь домой“ появилось заявление в связи со смертью Алексея Навального.

„Существует множество споров о биографии Алексея, но сейчас все это не имеет значения. Умер человек, молодой, при подозрительных обстоятельствах. Его держали в штрафном изоляторе слишком долго, не пускали к нему семью. Это безумно и жестоко. Хотим только сказать, что он точно был смелым и целеустремленным человеком. Этого не отнять“, — пишут жены мобилизованных.

Они сравнили смерть Навального с гибелью основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. „Оказалось, что их жизнь, как и жизнь наших мужчин, ничего не стоит. И это преподносится, как норма. Воистину темные и страшные времена“, — говорится в заявлении.

Генпрокуратура обжаловала приговор Дарьи Треповой, посчитав его „излишне мягким“

Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Дарье Треповой по делу о теракте, в результате которого погиб „военкор“ Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

„В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой. В нем ведомство указывает, что в части назначенного осужденной срока наказания приговор излишне мягкий“, — сообщили в пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.

РИА Новости уточняет, что прокуратура настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы.

  • 25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы. Прокуратура запрашивала для нее 27 лет колонии.

Зеленский приехал в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию, где 16 февраля начинается Мюнхенская конференция по безопасности.

„Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности. Новая архитектура безопасности Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых условиях и обеспечить надежный мир“, — говорится в посте Зеленского

Германия и Украина заключили соглашение о безопасности

16 февраля в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение „о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке“ Украины. Об этом сообщает DW.

В Пентагоне считают, что Россия потеряла на войне в Украине 60 тысяч военных

The New York Times со ссылкой на американского чиновника пишет, что, по оценке Пентагона, потери российской армии с начала войны в Украине составили около 60 тысяч человек погибшими и примерно 300 тысяч ранеными.

Высокопоставленный российский чиновник утверждает, что более половины серьезно раненых лишились конечностей.

  • В июле 2023 года „Медуза“ и „Медиазона“ выпустили исследование, согласно которому, за 15 месяцев — с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023-го — потери российской армии составили 47 тысяч человек.

  • По подсчетам „Медиазоны“ и „Би-би-си“, на 2 февраля известно о гибели 43 460 российских военных.

Что известно о ситуации в Авдеевке?

  • Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов заявил, что в Авдеевке сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины.

  • Российские силы в семь раз превосходят группировку украинских войск в Авдеевке, заявил представитель 3-й штурмовой бригады „Азов“ Александр Бородин.

  • Американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных писала, что ВСУ начали частичный вывод войск из Авдеевки.

  • Российская армия захватила главный въезд в Авдеевку, где Зеленский записывал видео полтора месяца назад. На северной окраине города установили флаг РФ.

  • Владимир Зеленский заявил, что ВСУ делают все, чтобы сохранить „как можно больше украинских жизней“. Об этом он сказал в обращении к украинцам по итогам 15 февраля, комментируя ситуацию на фронте.

В результате обстрела Белгорода пострадали, по последним данным, 19 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Белгорода 15 февраля увеличилось до 19 человек.

„Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2.Итого количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь. 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: 2 человека в тяжелом состоянии в реанимации, 8 — в состоянии стабильно средней тяжести“, — рассказал Гладков.

Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку США

Во время пресс-конференции у Владимира Зеленского спросили, способны ли Германии и другие европейские страны заполнить пробел, который возникнет в случае отсутствия поддержки Украины со стороны США. 

«Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки не отпадут. Считаю, что большинство населения поддерживает Украину — и совершенно справедливо, понимая, что мы защищаем не только Украину, а всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере, такие сигналы я получаю постоянно от президента и его администрации, и представителей двух партий», — приводит слова президента Украины «Европейская правда». 

Зеленский выразил надежду, что в Конгрессе «найдется прагматичный американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира».  Германия обновила список поставленной Украине военной техники. Берлин передал Киеву 18 БТР и более 50 дронов.

На сайте правительства Германии опубликован обновленный список военной помощи, которую немецкие власти передали Украине. В нем есть 18 бронетранспортеров (их модель не указана), более 50 беспилотников, три машины разминирования и около четырех тысяч 155-миллиметровых снарядов.

Поставки осуществляются в том числе со складов Бундесвера и совместно с партнерами, а финансируются из средств инициативы федерального правительства Германии по обучению. Средства на модернизацию техники составляют в общей сложности около 5,4 миллиарда евро на 2023 год.

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