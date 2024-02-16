ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (723-й день) | Александр Лукашенко рассказал о задержании „диверсантов“ на границе Беларуси с Украиной
Подводим итоги событий еще одного дня войны в Украине.
„Очевидно, его убил Путин“. Президент Украины Владимир Зеленский — об Алексее Навальном
„Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Он должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное“, — сказал Зеленский.
Александр Лукашенко рассказал о задержании „диверсантов“ на границе Беларуси с Украиной
Его слова приводит издание Zerkalo.
„Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы не заметили. Это хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно делать свою работу. Только что чекистско-военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты. А среди них и белорусы. И это практически два-три раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне, и власти, очень важны поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны, будет и народ единым и монолитным“, — заявил Лукашенко на собрании Белкоопсоюза.
Накануне в Лельчицком районе вводили режим контртеррористической операции. В местной администрации заявили, что это учебная тревога.
Минюст признал иноагентом Олега Тинькова
Также в реестр иноагентов внесли актера Никиту Кукушкина, философа Юлию Синеокую, чеченского активиста Аслана Арцуева и литературного критика Анну Наринскую
„Он точно был смелым и целеустремленным человеком“. Жены российских мобилизованных опубликовали заявление в связи со смертью Навального
В телеграм-канале родственниц мобилизованных „Путь домой“ появилось заявление в связи со смертью Алексея Навального.
„Существует множество споров о биографии Алексея, но сейчас все это не имеет значения. Умер человек, молодой, при подозрительных обстоятельствах. Его держали в штрафном изоляторе слишком долго, не пускали к нему семью. Это безумно и жестоко. Хотим только сказать, что он точно был смелым и целеустремленным человеком. Этого не отнять“, — пишут жены мобилизованных.
Они сравнили смерть Навального с гибелью основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. „Оказалось, что их жизнь, как и жизнь наших мужчин, ничего не стоит. И это преподносится, как норма. Воистину темные и страшные времена“, — говорится в заявлении.
Генпрокуратура обжаловала приговор Дарьи Треповой, посчитав его „излишне мягким“
Генпрокуратура РФ обжаловала приговор Дарье Треповой по делу о теракте, в результате которого погиб „военкор“ Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.
„В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой. В нем ведомство указывает, что в части назначенного осужденной срока наказания приговор излишне мягкий“, — сообщили в пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.
РИА Новости уточняет, что прокуратура настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы.
25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы. Прокуратура запрашивала для нее 27 лет колонии.
Зеленский приехал в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию, где 16 февраля начинается Мюнхенская конференция по безопасности.
„Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции безопасности. Новая архитектура безопасности Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых условиях и обеспечить надежный мир“, — говорится в посте Зеленского
Германия и Украина заключили соглашение о безопасности
16 февраля в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение „о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке“ Украины. Об этом сообщает DW.
В Пентагоне считают, что Россия потеряла на войне в Украине 60 тысяч военных
Высокопоставленный российский чиновник утверждает, что более половины серьезно раненых лишились конечностей.
В июле 2023 года „Медуза“ и „Медиазона“ выпустили исследование, согласно которому, за 15 месяцев — с 24 февраля 2022 года и до конца мая 2023-го — потери российской армии составили 47 тысяч человек.
По подсчетам „Медиазоны“ и „Би-би-си“, на 2 февраля известно о гибели 43 460 российских военных.
Что известно о ситуации в Авдеевке?
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов заявил, что в Авдеевке сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины.
Российские силы в семь раз превосходят группировку украинских войск в Авдеевке, заявил представитель 3-й штурмовой бригады „Азов“ Александр Бородин.
Американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных писала, что ВСУ начали частичный вывод войск из Авдеевки.
Российская армия захватила главный въезд в Авдеевку, где Зеленский записывал видео полтора месяца назад. На северной окраине города установили флаг РФ.
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ делают все, чтобы сохранить „как можно больше украинских жизней“. Об этом он сказал в обращении к украинцам по итогам 15 февраля, комментируя ситуацию на фронте.
В результате обстрела Белгорода пострадали, по последним данным, 19 человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Белгорода 15 февраля увеличилось до 19 человек.
„Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2.Итого количество раненых достигло 19 человек. 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка) мы вчера на поезде отправили в Москву. Через пару часов они уже будут в Москве, их ждут в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, где будет оказана максимальная медицинская помощь. 5 человек, получив амбулаторную помощь, отпущены домой. 10 человек находятся в больницах города Белгорода: 2 человека в тяжелом состоянии в реанимации, 8 — в состоянии стабильно средней тяжести“, — рассказал Гладков.
Зеленский заявил, что Украина продолжает рассчитывать на поддержку США
Во время пресс-конференции у Владимира Зеленского спросили, способны ли Германии и другие европейские страны заполнить пробел, который возникнет в случае отсутствия поддержки Украины со стороны США.
«Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки не отпадут. Считаю, что большинство населения поддерживает Украину — и совершенно справедливо, понимая, что мы защищаем не только Украину, а всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере, такие сигналы я получаю постоянно от президента и его администрации, и представителей двух партий», — приводит слова президента Украины «Европейская правда».
Зеленский выразил надежду, что в Конгрессе «найдется прагматичный американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира». Германия обновила список поставленной Украине военной техники. Берлин передал Киеву 18 БТР и более 50 дронов.
На сайте правительства Германии опубликован обновленный список военной помощи, которую немецкие власти передали Украине. В нем есть 18 бронетранспортеров (их модель не указана), более 50 беспилотников, три машины разминирования и около четырех тысяч 155-миллиметровых снарядов.
Поставки осуществляются в том числе со складов Бундесвера и совместно с партнерами, а финансируются из средств инициативы федерального правительства Германии по обучению. Средства на модернизацию техники составляют в общей сложности около 5,4 миллиарда евро на 2023 год.
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