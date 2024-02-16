ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (723-й день) | Александр Лукашенко рассказал о задержании „диверсантов“ на границе Беларуси с Украиной

„Очевидно, его убил Путин“. Президент Украины Владимир Зеленский — об Алексее Навальном

„Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Он должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное“, — сказал Зеленский.

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Александр Лукашенко рассказал о задержании „диверсантов“ на границе Беларуси с Украиной

Его слова приводит издание Zerkalo.

„Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы не заметили. Это хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно делать свою работу. Только что чекистско-военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты. А среди них и белорусы. И это практически два-три раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне, и власти, очень важны поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны, будет и народ единым и монолитным“, — заявил Лукашенко на собрании Белкоопсоюза.

Накануне в Лельчицком районе вводили режим контртеррористической операции. В местной администрации заявили, что это учебная тревога.

Минюст признал иноагентом Олега Тинькова

Также в реестр иноагентов внесли актера Никиту Кукушкина, философа Юлию Синеокую, чеченского активиста Аслана Арцуева и литературного критика Анну Наринскую

„Он точно был смелым и целеустремленным человеком“. Жены российских мобилизованных опубликовали заявление в связи со смертью Навального

В телеграм-канале родственниц мобилизованных „Путь домой“ появилось заявление в связи со смертью Алексея Навального.