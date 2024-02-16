ОНЛАЙН-БЛОГ | „Его убили“ Умер Алексей Навальный

14 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщала, что Навального в 27-й раз за время заключения отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

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По официальной версии 16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание, врачи скорой констатировали смерть. „Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали“, — говорится в релизе.

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